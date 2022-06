Horváth po Slovanu: Výhra mohla být vyšší, emoce vyřešili rozhodčí dobře

Zatímco výhry nad Klatovy a Karlovými Vary byly povinné, před Slovanem se dopředu nedalo tipovat vůbec nic. Máte radost z dalšího jednoznačného vítězství?

„Slovan si vytvořil dvě nebo tři dobré šance plus penaltu. Myslím, že my jsme měli příležitostí ještě víc a výhra mohla být vyšší. Nicméně výkon hlavně v první půli byl velmi dobrý. Druhý poločas byl poznamenaný situacemi, které do zápasu vnesly trochu neklid. Ale to asi k tomu patří. Celkově jsme předvedli solidní výkon vzhledem k vedru a k tomu, v jaké jsme fázi přípravy.“

Když jste zmínil divočejší druhý poločas, který orámovala emotivní strkanice a červené karty pro vašeho útočníka Jana Klimenta a bratislavského Vladimíra Weisse, nebylo to na přípravu trochu moc?

„Já mám taky rád emoce – a prohrávat 1:3 není nikomu příjemné. Prostě to takhle bylo a myslím, že to rozhodčí vyřešili dobře. Pokračovalo se dál a zápas měl vysokou fotbalovou úroveň. Sudí to řešil kartami a uklidnil to tím, dohrálo se v pohodě. Zahrál si i Saša Sojka, náš nadějný levák. Byl to pro něj zážitek a teď záleží jen na něm, jak bude vypadat jeho další kariéra.“

Výhru nad Slovanem pojistil dvěma góly během dvou minut útočník Tomáš Chorý. Co na tenhle kousek říkáte?

„Tomáše známe, pro nás to není překvapení. Buduje si svoji pozici už několik sezon. Je to pro nás důležitý hráč, stejně jako ostatní. Předvedl výborný výkon a je hodnocený podle gólů: dal dva, což je skvělé.“

Líbila se vám jeho spolupráce s Klimentem? Ve druhé půli jim to sedlo.

„Takhle jsme hráli, ještě když tu byl Bogy (nejlepší ligový střelec minulé sezony Jean-David Beauguel). Chorý s Klimentem představují zajímavé spojení dvou trochu odlišných hráčů.“

Existuje varianta, že by dopředu ještě přišel nějaký vysoký typ?

„Pokud to bude zajímavý a dostupný hráč, určitě o něj budeme mít zájem. Téhle varianty se nezříkáme.“

Vraťme se ještě k zápasu: potěšila vás spolupráce Milana Havla s Václavem Pilařem na levé straně?

„Těší nás to, ale dobře hrálo víc hráčů. Vencu Pilaře znám a byly tam momenty, na které si vzpomínám. Dostával se do situací jeden na jednoho, což je pro obránce nepříjemné. Je to pro nás další hráč, který dokáže vytvořit situace, které jsou rozhodující. Čili pro nás výhoda.“

Kromě Havla se vám vrátili další dva reprezentanti, brankář Jindřich Staněk se záložníkem Lukášem Kalvachem. Další pozitivní moment?

„Bohužel pro ně neměli dlouhou dovolenou. Věřím, že zůstanou zdraví. Mají výkonnost na reprezentaci a tím pádem i na to, aby hráli tady v Plzni. Jsou to pro nás důležití hráči. Doufám, že krátká dovolená nebude mít vliv na to, aby byli zranění.“

Pojďme do blízké budoucnosti: jak dlouho ještě plánujete střídat dvě jedenáctky?

„Ještě v pátek proti Táborsku to bude podobné. A na soustředění v Rakousku se už minutáž bude dělit jinak.“

Bude těžké vybrat kádr pro soustředění? Daří se víceméně všem.

„Bude to těžké, ale to je práce nás trenérů, abychom ty hráče vybrali. A práce hráčů je, aby nám každý den ukazovali, že do kádru patří. Zatím to tak je a pro nás je to skvělé.“

Skvělá byla i návštěva v Dobřanech, na duel se Slovanem dorazilo téměř tři tisíce diváků. Užíval jste si to?

„Užíval jsem si to nic moc: pralo do mě sluníčko a neměl jsem kšiltovku. Celou dobu jsem musel mít ruku nad očima. Věřím, že si to fanoušci užili, proto jsme tady byli.“