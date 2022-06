Šestá posila pro Slavii. Láká zpět hráče, který se prosadil na jihu Čech

22letý střední záložník vyrůstal ve Slavii už od přípravky, v jejím áčku se ale neprosadil, nastoupil za něj v pouhých dvou soutěžních zápasech v sezoně 2018/2019.

Absolvoval rok a půl dlouhé hostování v druholigovém Ústí nad Labem, potom ho „sešívaní“ prodali do českobudějovického Dynama s tím, že si dojednali i cenu zpětného odkupu, asi osm milionů korun.

A tu teď využívají, transfer je podle informací iSport.cz hotovou záležitostí. Valenta se v předchozí sezoně natrvalo prosadil do základní sestavy a dostal se i do reprezentačního výběru Jana Suchopárka do 21 let, za nějž doposud nastoupil jednou – v březnu v kvalifikačním utkání v Albánii při výhře 1:0.

