Z Liberce odchází reprezentant, zpět z Izraele je zlobivec. Nahradí Tiéhiho?

Už vloni, když odjížděl na mistrovství Evropy, se v klubu loučil. Těšil se na novou adresu, na zvučnější a lukrativnější. Nakonec z toho nic nebylo. Slovenský fotbalista Martin Koscelník opuští Liberec až nyní, přestupuje do Rapidu Vídeň.

„Přeju mu to, je to super kluk. Rapid je výborná adresa,“ pronesl trenér Slovanu Luboš Kozel po středečním duelu s Vlašimí. „Nějak jsme s jeho odchodem počítali, připravovali jsme se na něj. Na pravé straně obrany máme možnosti,“ glosoval trenér.

Při vítězství 3:1 už pravý bek na hřišti nebyl.

Naopak ve druhém poločase se v sestavě zjevil Kamso Mara. Elegantní střední záložník je zpět po ročním hostování v Izraeli. Dostává šanci, i když se naposledy neloučil s modrobílým týmem v dobrém. Někdejší kouč Pavel Hoftych ho vyřadil z kádru, nástupce Kozel mu sice chtěl dát šanci, ale Guinejec si nakonec vynutil odchod, o nějž usiloval už dlouho předtím.

Nyní by mohl pomoci zacelit díru po prakticky jistém odchodu dalšího defenzivního středopolaře. Chris Tiéhi má zajímavé nabídky, nejblíže je odchodu do Slavie. „V ofenzivní fázi by ho Kamso mohl nahradit. V soubojové je to trochu problematičtější, je takový volnější,“ popsal Maru Kozel.

Liberec zkouší rovněž Brazilce Felipeho, v sobotu se rozhodne, zda útočník zůstane. Čeká se také na to, jak dopadnou jednání se Slavií o možném příchodu dalších borců. Na zápase s Vlašimí se byl podívat například brankář Jan Stejskal, který s červenobílém týmem neodjel na soustředění do Rakouska.

Sparta - Liberec: Mara nechytatelnou bombou proměnil penaltu, 0:1! Video se připravuje ...

Dloubák: Vrba v Baníku hraje i o reputaci. Pomůže mu restart s asistenty, změní se? Video se připravuje ...