Douděra po premiéře: Takové přáteláky jsem ještě neměl, udělal jsem chybu

Přitom trenéři vás celkem dost tlačili, abyste hrál dopředu, slyšel jste?

„Vnímal jsem to, já vím. Nehrál jsem tolik dopředu, jak jsem zvyklý i z té obranné pozice. Nechci se vymlouvat, to byly z mé strany jednoznačné chyby, to uznávám, na druhou stranu…“

První zápas v novém týmu, určitá nesehranost, zvučný soupeř?

„Ano. Já se spíš bál toho, že mi bylo dřív vždycky vyčítáno, že jako obránce jsem od toho, abych bránil, a pak jaké chyby dělám dozadu. Takže jsem se hodně soustředil na defenzivu, stejně jsem při gólu udělal chybu, kdy jsem při té tyči nedoběhl balon, za to dostanu… Ale to je život, že se člověk i takovými chybami učí. Věřím, že to, co mám dopředu, předvedu, až se dostanu do své jistoty. Vím, co ve mně je.“

Už víte, kam budete ve Slavii patřit častěji? Jestli na beka, nebo do zálohy, kde jste v minulé sezoně v Mladé Boleslavi byl velmi produktivní?

„Je mi to jedno, kamkoliv se mnou. Víceméně to bude podle stylu soupeře, a jak se trenéři rozhodnou.

SESTŘIH: Slavia - Olympiakos 1:1. Remízu s řeckým šampionem zařídil Ousou Video se připravuje ...

Vy sám máte nějakou preferenci?

„Vnitřně jsem kdysi upřednostňoval beka, ale po minulé sezoně, kdy jsem mentálně vyspěl – nechci tu ze sebe něco dělat – už je mi to fakt jedno. Dřív jsem to řešil, ale tady Slavia hraje tak útočný styl, že pozice beka tu je v podstatě křídlo. Z té hry to vyplyne. Já budu hlavně rád za to, když budu hrát.“

Pro vás to byly první minuty ve Slavii, jak jste je na hřišti prožil?

„Musím říct, že to byl můj osobní křest ohněm. Dosud jsem v kariéře měl přáteláky typu Varnsdorf, Vlašim, a to nechci nikoho srážet, ale když jsem viděl, co máme tady za soupeře… Pro mě je to neuvěřitelná zkušenost, budu se snažit dát Slavii všechno, co ve mně je, makat a snad mě to do budoucna odmění. Zatím je vidět, že jsem novej, ještě se sžívám se systémem, s náběhovými, tandemovými věcmi… Pokorně si to zhodnotím u videa, ale upřímně, že jsem hrál proti takovému týmu, takovému jménu, tak jsem celkem spokojený, čekal jsem to horší. (smích) Vím, že trenéři Houšťa (Zdeněk Houštecký, asistent trenéra) a Köstl (Jaroslav, asistent trenéra) budou mít nějaké taktické výhrady, ale pokorně to beru. Jsem tu, abych se zlepšoval.“

Dloubák: Slavia udělala dobré přestupy. Chystá ještě další? Video se připravuje ...