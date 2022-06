Santos bavil, Ousou má jazykovou výhodu. Asistent Slavie: Velká zbraň

První přípravný test prověřil i nové posily Slavie. Nastoupili celkem tři – na stoperu Eduardo Santos, na pravém beku David Douděra a na levém křídle Ewerton.

„Ale byla to ještě kombinovaná sestava, každý hráč má zatím jinou zátěž, někteří se později vraceli z reprezentace, doběhávají na tomhle soustředění to, co někteří už naběhali na prvním. Zatím z toho závěry nelze dělat,“ upozorňuje Jaroslav Köstl.

Slavia nicméně proti Olympiakosu nesáhla po obligátním protočení celé jedenáctky o poločase, což během přípravných utkání některé kluby dělávají, aby rovnoměrně rozložili zátěž mezi všechny hráče.

Nejvíc toho odehrál z nových jmen Eduardo Santos, 72 minut. Nastoupil na stoperu vedle Aihama Ousoua, hrál s klidem v rozehrávce a s dobrou úspěšností v soubojích.

„Na to, že spolu hráli poprvé v životě, si rozuměli. Jsme spokojení, že Aiham už umí dirigovat obranu v češtině, což možná bylo i slyšet. Eda je zase silný v rozehrávce, v soubojích. Je to pro nás zajímavá varianta do sezony, může to být naše velká zbraň, ale příprava je ještě dlouhá,“ říká Köstl.

Pro Slavii je řešení středu obrany důležité, protože po konci smlouvy umožnila volný přestup Ondřeji Kúdelovi do indonéské Jakarty, navíc další dlouhé měsíce své kariéry odepíše David Hovorka. Před týdnem si poranil meniskus v pravém koleni, které dlouhodobě léčil naposledy, a musel zároveň na replastiku předního zkříženého vazu. Dobu hojení a rekonvalescence „sešívaní“ nespecifikovali.

Záskok za Hovorku si nicméně Slavia pozvolna piplá, Santosův výkon vypadal velmi nadějně. A jeho parťák Ousou k tomu navíc přidal krásný gól. Jeho tečovaná střela zpoza vápna zaletěla do šibenice soupeřovy brány, což radostně oslavovalo několik desítek fanoušků, kteří se na svůj oblíbený tým přijeli na malebný stadionek do Welsu podívat. Hrála se tu třetí liga, od nové sezony ale čtvrtá, protože místní FC z regionální ligy spadl.

Ousouovou trefou doháněl výběr Jindřicha Trpišovského manko z 34. minuty. Pierre Kunde se opřel na dvaceti metrech do balonu, ten za Alešem Mandousem břinknul o tyč a do prázdné brány ho dorazil Oleg Rjabčuk.

Za tenhle gól se na sebe zlobil jiný nováček David Douděra. „Nedoběhl jsem to, moje chyba,“ kál se pak. Posila z Mladé Boleslavi naskočila do základu na pravém beku, ovšem hrála s podvědomou brzdou hlídat si hlavně obranu. Trenéři a taky spoluhráč Stanislav Tecl ho několikrát pobízeli, ať se snaží víc útočit a posílat balon častěji dopředu.

O to už nemuseli dvakrát prosit třetí novou tvář v sestavě – Ewertona. Ten naskočil na celý druhý poločas jako levé křídlo. Najevo dal svou jemnou techniku a práci s míčem, jednou se dobře po rychlé souhře dostal přes obránce a po kličce na střed prudce střílel, brankář Konstantinos Tzolakis mu ale pokus sezobnul.

Řecký gólman odchytal – stejně jako jeho protějšek Aleše Mandous – celý zápas. Jen na tribunu se posadil český reprezentant Tomáš Vaclík, jemuž dal Olympiakos volňásek, Vaclík tak zápas sledoval se členy slávistického realizačního týmu. Třeba s trenérem brankářů Štěpánem Kolářem, jehož zná ještě z dob společného působení ve Viktorii Žižkov.

Ligového vicemistra čekají na rakouském soustředění ještě dva testy – příští úterý s rumunským Rapidem Bukurešť a pak v neděli proti maďarskému Puskás Akademie.

PŘÍCHODY

Václav Jurečka (27), útočník, Slovácko (volný hráč)

David Douděra (24), obránce/záložník, Mladá Boleslav (13 milionů)

Ewerton (25) záložník, Mladá Boleslav (20–25 milionů)

Eduardo Santos (24), obránce, Karviná (30 milionů)

Denis Halinský (18), obránce, Příbram (?)

Matěj Valenta (22), záložník, Dynamo ČB (8 milionů)

V JEDNÁNÍ

Isak Hien (23), obránce, Djurgarden

Oscar Vilhelmsson (18), útočník, IFK Göteborg

Christ Tiéhi (24), záložník, Liberec

ODCHODY

Ondřej Kúdela (30), obránce, Persia Jakarta (volný hráč)

Michael Krmenčík (29), útočník, Persia Jakarta (konec hostování)

Alexander Bah (24), obránce, Benfica Lisabon (200 milionů)

Denis Alijagič (19), útočník, Olympiakos Pireus (11 milionů)

Lukáš Červ (21), záložník, Liberec (4 miliony)