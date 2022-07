Šehič zvolil Baník místo Liberce či Polska: Chci vyhrát pohár, nebo titul

Poslední formality zbývají do oficiálního stvrzení a oznámení hostování levého beka Eldara Šehiče, který do Baníku přichází na rok s opcí. „Já vše podepsal ve středu, do konce týdne by to mělo být hotové úplně,“ říká sympatickou češtinou dvaadvacetiletý Bosňan. Otevřeně mluví o tom, že chce v Ostravě vyhrát pohár nebo titul a do čtyř let být v áčkové repre místo Seada Kolašinace.

Na Bazaly dojíždí z dvacet kilometrů vzdálené Karviné, byt v Ostravě ještě neměl Eldar Šehič čas shánět. Až opadne extrémní kalup, rád si odchovanec FK Sarajevo trošku odpočine.

Náročné období?

„Vzhledem k tomu, že trénujeme třikrát denně a na Bazalech jsem od osmi do sedmi, tak docela jo. Makáme. Snad budu mít příští týden chvilku, abych se podíval na nějaké bydlení.“

Prý dřete fakt hodně...

„Furt běháme, je to těžké. (úsměv) Připravoval jsem se však nejdřív doma a pak jsem začal s Karvinou, která odstartovala o pět dní dřív než Baník. Trénuju skoro o týden déle než ostatní kluci. Nevadí mi to, důležité je být stoprocentně připravený na sezonu. Chceme něco vyhrát, ať už pohár, nebo titul.“

Žádný alibismus, je vidět, že si nové angažmá užíváte, že?

„Jsem rád, že jsem přestoupil do Baníku. Je to pro mě velký krok, o to víc musím makat a udělat maximum. Doufám, že se prosadím a já i klub budeme spokojení. I když dobře vím, že je tady větší kvalita a konkurence. Na mé pozici je Fleišman, což je výborný hráč. Má skvělá čísla, klobouk dolů. Ale budu bojovat.“

Karviná - Teplice: Šehičův centr těsně minul Papadopulos Video se připravuje ...

Případně můžete hrát i na křídle, kde takový přetlak není, ne?

„Můžu. Před třemi roky jsem hrál levého i pravého záložníka, až pak v áčku Željezničaru jsem se posunul dolů. Asi se tam cítím líp. Trenér mě však určitě může vyzkoušet i nahoře. Uvidíme, kde se mu budu líbit nejvíc.“

Sestup s Karvinou už přebolel?

„Už asi jo. Bohužel jsme spadli do druhé ligy, ale doufám, že se Karviná vrátí co nejrychleji zpátky. Budu ji sledovat.“

Hned po příchodu jste zapadl do základní sestavy, vypadá to, že vám česká liga sedla.

„Moc. Jsem typ hráče, kterému se líbí běhat a bojovat. Cítím se tady fajn, přijde mi to podobné jako v Bosně.“

Proto do FORTUNA:LIGY chodí docela dost Balkánců?

„Myslím, že ano. Sedí nám vaše mentalita i fotbal. Není náhoda, že se tady spousta kluků z Balkánu usazuje natrvalo. Kuzmanovič je tady snad deset let, Džafič tady byl dlouho, Mešanovič, Vukadinovič... Líbí se nám tu, cítíme se jako doma.“

Doma jste prý mohl být nyní i v Liberci, který o vás stál...

„Měl jsem ještě další oficiální nabídky. Od Liberce, Widzewu Lodž a LKS Lodž. Vyhodnotil jsem si, že Baník bude pro mě nejlepší. Znám prostředí, soutěž, město, nemusím nic měnit.“

Jablonec - Karviná: Šehič pálil z otočky, jeho rána byla sražená Video se připravuje ...

Co je vaše další meta kromě úspěchu s Ostravou? Reprezentace?

„Hrál jsem za U18, U19 a U21. Víc zápasů za jednadvacítku už bohužel nepřidám, jsem starý.“ (úsměv)

Takže teď A-tým.

„Na to mám zase asi ještě čas, ale kéž by jednou! Je tam Kolašinac nebo Čivič, který byl ve Spartě a teď je ve Ferencvárosi. Třeba to za takové tři až čtyři roky vyjde, budu se snažit.“

Který levý obránce vás inspiruje?

„Žádný levý bek, ale Fernando Torres.“ (smích)

Ani Edin Džeko?

„No jasně, Edin Džeko je můj idol. Jde o nejlepšího fotbalistu v historii Bosny a Hercegoviny. Hodný kluk, výborný člověk, fantastický hráč. Začínal v Teplicích a udělal takovou kariéru. Neskutečné.“

Vítkovice na Bazalech?

Skalní fanoušci Baníku už tak těžce nesou fakt, že jejich tým nehraje ve Slezsku, kam patří, ale ve vítkovickém „vyhnanství“. Městský stadion s atletickou drahou zkrátka ostravskou fotbalovou veřejnost příliš nebaví. Příznivci FCB však dost možná budou muset brzy skousnout ještě jednu jobovku. MFK Vítkovice se sice v Divizi F umístil na čtvrté příčce, nicméně odkoupil licenci na MSFL od Vratimova a v příštím ročníku bude hrát třetí nejvyšší soutěž. A teď to hlavní: velmi pravděpodobně bude rival Baníku nastupovat na Bazalech, kde má zázemí mančaft trenéra Pavla Vrby. Solidní paradox...