Moc se mi 3-5-2 nelíbilo. Hroťáky zkusíme na křídlech, přiznal Vrba

Ve středu si Pavel Vrba pochvaloval aspoň počet vytvořených šancí, horší to proti Zlínu bylo s efektivitou (1:1). V sobotu dopoledne proti druholigové polské Termalice už si však Baník příliš příležitostí nevypracoval. „Bylo to slabší,“ uznal trenér Baníku. Fanoušci v pěkném areálu divizní Hlubiny gól neviděli, duel skončil 0:0. A upřímně, neviděli ze strany Ostravských ani zajímavý fotbal. Látalův tým byl lepší, navíc mu chybující sudí Filip Kotala upřel dvě penalty a další šance.

Jak bezgólovou remízu hodnotíte?

„Už se asi projevuje týdenní blok, který byl hodně zaměřen na kondici. Neprosazovali jsme se jako v prvních dvou zápasech, kdy jsme měli víc šancí. Tentokrát jsme narazili na soupeře, který nás do šancí moc nepouštěl. Z mého pohledu to byl, co se týče ofenzivní fáze, slabší zápas než ty předtím.“

Co vám ukázal směrem k zužování?

„Hodně mi toho ukázalo. Hráli jsme dva zápasy s ligovými soupeři, což na začátek přípravy není úplně optimální. Většinou se začíná se slabšími soupeři. Ale aspoň vidím, jak se s tím někteří vyrovnávají a jak to zvládají. Kádr je široký, musíme ho zúžit minimálně o čtyři až pět jmen. Uděláme to do konce příštího týdne, ať je nás dvacet nebo jednadvacet.“

Takže dáte některým šanci ještě v dalších dvou zápasech?

„Ve středu pojedeme do Líšně. Mám představu, že tam odcestujeme s mužstvem, které nebude hrát pak v sobotu se Žilinou. S ní bych chtěl postavit silnější mančaft.“

Představu už ale určitě máte...

„Samozřejmě, furt se nám to rýsuje. Sami vidíte výkony některých hráčů... Bude to těžké, ale nejde pracovat se 27 hráči. To je složité. Všem jsme chtěli dát příležitost, což asi ovlivňuje herní projev, ale já to tak dělám vždycky. Podle toho pak s vedením klubu budeme jednat, kteří hráči to zvládli lépe, kteří hůř, kteří půjdou do béčka a kteří na hostování. Tak to prostě je.“

Poprvé jste nastoupili v rozestavení 3-5-2. Jak se vám první poločas líbil, chce to víc času?

„Asi jo. Byla to zkouška, chtěli jsme vidět, jestli je to vůbec reálné. Přiznám se, že se mi to moc nelíbilo. (úsměv) Omluva hráčům je, že to hráli poprvé, mají s tím jen minimální zkušenosti. Kdysi se to tady asi zkoušelo, ale ne mockrát. Očekával jsem, že budeme silnější na míči a že budeme mít ve středu pole více prostoru. Spíš jsme však soupeři dávali velký prostor na zakládání útoku a moc jsme se k držení míče nedostali. Byla to zkouška, nedopadla moc dobře.“

Yao byl v Baníku taky na zkoušce. Nelíbil se vám?

„Ani nevím, co s ním je. Najednou zmizel a vůbec jsem se nedozvěděl, co se děje. To je spíš dotaz na někoho jiného.“

A vy osobně jste s ním chtěl pracovat dál?

„Byla nějaká domluva, ale nevím přesně, jak dohoda zněla. Nechci se do toho radši moc zamotávat... Chtěl jsem, aby zůstal minimálně ještě na zápas s Termalicou, on se rozhodl, že ne. Neměl jsem s ním problém, ale asi s manažerem zvolili jinou variantu. To jsou věci, které nedokážu ovlivnit.“

Ve druhé půli nastoupila kombinovaná sestava, ale výkon byl zajímavější, že?

„Soupeř však taky prostřídal, bylo to hodně divoké, nahoru-dolů. Bylo otázkou času, kdo dá gól. Nedal ho nikdo, což je škoda. (úsměv) Beru však utkání celkově, je jasné, že v prvních šedesáti minutách hrála proti nám větší kvalita.“

Rýsuje se nějaká posila?

„Furt se bavíme. Víte dobře, že se snažíme posílit hlavně ofenzivní strany. Na hrot máme čtyři nadstandardní hráče, ale na krajích máme problémy. Není tajemstvím, že možná vyzkoušíme některé hroťáky na straně, protože tam to nefunguje. A byla by škoda, aby někteří kvalitní hráči byli na lavičce jen kvůli postu. Možná nebudou holt na svém postu, ale zase tam bude větší kvalita. A třeba tam útočníci udělají víc věcí.“

Poprvé v baníkovském dresu nastoupil Karel Pojezný, jak dvacetiletého stopera vnímáte? Mohl by se vám díky konstruktivitě hodit?

„Baník ho koupil asi hlavně kvůli tomu, že je to stoper, který dokáže rozehrát balony a zapojit se do kombinace. Je to do ofenzivy hodně zajímavý typ.“