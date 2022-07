Posila na levou stranu. Baník po Yaovi zkusí brazilského teenagera

Dohoda s Yannem Yaem neklapla, byť trenér Pavel Vrba chtěl levonohého křídelníka z Pobřeží slonoviny ještě vidět. Nyní se Baník podle informací iSport.cz dívá na typologicky podobného fotbalistu na kraj hřiště, kde ostravský realizační tým příliš možností nemá, do Brazílie. Na cestě do Ostravy už je sedmnáctiletý Samuel, jehož primární pozicí je levý bek. Na Bazaly by měl dorazit v nejbližších dnech, což redakci potvrzuje sám hráč i jeho agent.

Za měsíc mu bude teprve osmnáct let, už nyní nicméně Samuel vyráží na první zkoušku do Evropy. Podle zjištění iSport.cz si levonohého univerzála vyhlédl Baník, zprvu by mělo jít o test.

„A po nějakém období se vyhodnotí, jak proběhla adaptace, a bude se řešit co dál. Pravděpodobně začne v kategorii U19,“ říká redakci teenagerův agent Marcos.

Samuel kariéru odstartoval v klubu CS Alagoano, později přestoupil do Capivariana, celku působícím v Sao Paulu. Do Slezska by měl dorazit v nejbližších dnech.

„Snad to stihnu už ve středu, moc se těším,“ odpovídá webu iSport.cz sám fotbalista.

V áčku by nicméně Brazilce čekala obrovská konkurence. Na pozici levého obránce je jedničkou Jiří Fleišman, navíc v průběhu léta přišel Eldar Šehič a Jan Kubala. V béčku je Jan Fulnek a v mládeži zase talentovaný Karel Michlík, rovněž ročník 2004 jako Samuel. Alternovat na tomto postu navíc může i Martin Chlumecký, Gigli Ndefe, Jan Juroška nebo Muhammed Sanneh.

Více šancí prorazit by měl Samuel na levém křídle, kde moc možností kouč Pavel Vrba nemá. Otázkou však je, zda se vůbec prosadí natolik, aby dostal v ligovém kádru čuchnout. Zajímavá je však celá záležitost minimálně v tom, že Vrba, jenž vždy raději sázel na Čechy a Slováky, přivítá po Yaovi už druhého mimoevropského cizince na test během pár dní.

Posledním Brazilcem byl v Baníku záložník Dyjan Carlos De Azevedo. V dresu FCB odehrál 179 soutěžních utkání, letos v únoru přestoupil do slovenské Trnavy.