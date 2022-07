Horváth: Mohli jsme dát gól. Čím omlouval střeleckou dietu mistrů?

Čím to, že jste po čtyřech výhrách v řadě ztratili letní suverenitu?

„Šli jsme do zápasu z plného tréninku a v některých fázích možná bylo vidět, že jsme malinko unavení. Nicméně myslím, že jsme si vytvořili dost šancí na to, abychom nějaký gól dali.“

Poprvé jste v přípravě neskórovali, naopak počtvrté z pěti utkání jste neinkasovali. Co vy na to?

„Nepustili jsme soupeře do vyložených šancí, což je dobrá zpráva. Měli jsme pár ztrát, kdy jsme měli dobrý zisk a nevyřešili ho tak, jak jsme mohli. Pak jsme pustili soupeře do přečíslení, které jsme zase vyřešili dobře. Pro nás spousta poznatků a celkově takový lepší výkon.“

Po hodině hry jste vystřídali skoro celou jedenáctku, na hřišti zůstal jen brankář Jindřich Staněk. Takhle jste to plánovali?

„Přesně tak, byl to záměr. Taky je fajn, že nepřišlo žádné zranění, byť po zápase asi zůstaly nějaké šrámy. Řekli jsme si, že první parta bude hrát šedesát minut, což se splnilo. Jasně, byly tam výkony, které byly možná trochu slabší, ale jsme v plné přípravě a kluci toho mají celkem dost. Musí ovšem získávat herní kondici, a proto nás v pátek čeká další zápas.“

V pátek budete hrát s belgickým Sint-Truidenem a příští úterý proti Besiktasi. Už si tým začíná sedat směrem k Lize mistrů? Do druhého předkola vstoupíte už 19. července.

„Děláme pořád ty samé věci. Je tady několik nových hráčů, kteří neustále potřebují opakovat detaily kolem taktiky, což děláme. Ve Westendorfu jsme zvyklí, jezdíme sem deset let. Hřiště je výborné a hotel taky. Všechno funguje a teď už se jen musíme dobře připravit na sezonu.“

Očima záložníka Ondřeje Mihálika:

„Pro diváky to asi nebylo nic extra, byl to zápas se spoustou soubojů. Nemyslím, že jsme měli nějaké extra šance, takže z toho vyšel remízový zápas na 0:0. Rozdělili jsme zátěž na větší minutáž než dřív: první půlka hrála 60 minut, druhá včetně mě 30 minut. Už se rýsuje sestava směrem k Lize mistrů a je dobře, že v Rakousku máme ještě dva zápasy, které nás prověří. Nejtěžší zkouška bude ten poslední s Besiktasem. Přeskočili jsme z kondiční fáze do herní, snažíme se nacvičovat standardky a herní kombinace, aby se tým dal dohromady. Poctivě se připravujeme na vrchol léta a na to, co se nejvíc těšíme.“