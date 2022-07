Jurečka má první gól ve Slavii, řídil ho i Trpišovský ze střechy: Je slyšet

Dal dva góly, ten první mu ale rozhodčí po krásné přihrávce šajtlí od Ewertona neuznali kvůli ofsajdu. Tak si to opravil ve druhé půli, ranou z první po asistenci Ibrahima Traorého zvyšoval už na 5:0 při celkové výhře 7:1 nad Rapidem Bukurešť. Václav Jurečka se tak prosadil hned v prvním utkání, do kterého za Slavii nastoupil.

„Byl to pro mě první zápas, tak si myslím, že mohu být spokojený. Odpracoval jsem to, ale do herní pohody ještě chybí dost. Musím ještě pochytit některé herní principy. Uvidíme, jak si to sedne. Jsem rád, že jsem dal gól,“ hodnotil se pro klubový web Jurečka.

27letého útočníka koordinoval i kouč Jindřich Trpišovský, který zápas sledoval ze střechy tribuny, aby měl zápas a výkony svých svěřenců jako na dlani.

„Trenér Trpišovský je během zápasu vždycky hodně slyšet. Některé pokyny mi pomohly, musím to ještě více víc pochytit, Slavia hraje trochu jiný systém, než na co jsem byl zvyklý. Ve druhém poločase si to pak lépe sedlo,“ říkal Jurečka.

Slavia zakončí herní soustředění v neděli generálkou proti Puskás Akademie, pak se vrací do Prahy.

„První týden na soustředění byl pro mě náročnější, vrátil jsem se z reprezentace a dostával jsem se do kondiční pohody. První dny byly hodně bez míče, na další část jsem se těšil, teď navíc přišel první zápas. Nemohl jsem se dočkat, až to začne a začneme konečně hrát o body a o evropské poháry,“ těší se na novou sezonu letní posila ze Slovácka.