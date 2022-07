Ewertonův hattrick i parádní šajtle na Jurečku. Trpišovský ocenil intenzitu

Do Slavie přišel v létě z Mladé Boleslavi s pověstí velké ofenzivní posily. V minulé sezoně se stal ve středočeském mužstvu s jedenácti góly a šesti asistencemi pátým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Teď přišel zápas, který to všechno docela potvrdil…

Ewerton dal Rapidu Bukurešť hattrick, předvedl krásné zakončení a taky jednu velmi citlivou gólovou přihrávku.

„Líbil se mi. Byl i produktivní, samozřejmě bychom byli radši, kdyby to bylo v soutěžních zápasech. Víme, v čem je silný, jsem rád, že dobře zavíral zadní tyč a dokonce dal gól hlavou. Celkově si udržel velkou intenzitu hry, což je věc, kterou chceme, aby tady zlepšil,“ těšil se z Brazilcova výkonu na klubových stránkách trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský.

Poprvé Ewerton převzal míč od Oscara Dorleyho, navedl si ho rychle na prostředek hřiště a přesnou ranou trefil přes obránce volné místo u pravé tyče. Perfektní ukázka křídla hrajícího zleva přes nohu, akce přes soupeře, do zakončení.

Podruhé a potřetí mu asistoval David Douděra, brazilský záložník se pokaždé do míče s chutí položil. Nejdřív pravačkou trefil z voleje místo u protější tyče, pak rybičkou zatloukl balon k té bližší.

„Jsem šťastný, hráli jsme velmi dobrý fotbal jako tým. Že jsem skóroval, mi taky dělá radost, ale pořád se toho mám spoustu co učit. Musím na sobě dál makat,“ říkal Ewerton vzorně.

„Vždycky se snažím zasekávat si míč do středu a střílet. Mám hodně dobrou střelu, v Boleslavi jsem už pár podobných gólů dal. Tak se mi to líbí. I druhý gól stál za to, vlastně asi všechny. Douděra mi skvěle nahrával. Mám radost,“ pokračoval Ewerton.

Jednu gólovou přihrávku připravil taky on sám. Lehkou šajtlí překonal obranu Rapidu a přesně našel ve výskoku Václava Jurečku, ovšem jeho trefa hlavou, při níž dostal dost naloženo od brankáře Horatia Moldovana, neplatila kvůli ofsajdu.

Pro Ewertona to byl druhý start v přípravě v novém týmu, v prvním proti Olympiakosu odehrál druhý poločas, bez bodu. Slavii čeká ještě nedělní generálka proti maďarskému Puskás Akademie, pak se vrací do Prahy, kde hráče čeká dvoudenní volno, než se vrátí do tréninkového režimu před začátkem sezony.

45

Tolik minut odehrál za Slavii v úvodním poločase proti Rapidu záložník Christ Tiéhi (24), který se s červenobílými připravuje se souhlasem Liberce. V pražském celku by měl hostovat s opcí na přestup.