Nová zbraň Sparty, dánští trenéři drtí do týmu aktivní presink: Yes, Kuchtič!

PŘÍMO Z RAKOUSKA | V rámci letního přípravného bloku má za sebou Sparta tři přípravné zápasy. Jestli je po příchodu Briana Priskeho a jeho kolegů v něčem patrná viditelná změna, je to snaha o vysoký a agresivní presink. Letenští v tomto směru dělají evidentní pokroky. „Je to lepší z toho pohledu, že když rychleji napadáme, získáváme míče nahoře a nemusíme couvat nějakých sedmdesát metrů dolů,“ pochvaluje si křídelník Lukáš Haraslín.

Sparťané se ve středečním přípravném duelu s Rijekou v rámci rakouského soustředění stihli na place sotva rozkoukat a už k nim od střídačky pršely anglické pokyny.

„Výš! Teď, teď, vyraž!“ naléhal Brian Priske na své svěřence prakticky pokaždé, když přišli o míč a byli v situaci, že ho potřebují získat zpátky do svého vlastnictví.

Hlavní kouč v tom ale nebyl zdaleka sám. Stejné pokyny k jedenáctce na zeleném pažitu vysílal i asistent Thomas Nörgaard s kondičním trenérem Christianem Clarupem. Tohle trio se na sebe nemuselo pomalu ani podívat, pokyny hráčům směřovali takřka nezávisle na sobě. Ovšem skoro vždy ve stejný moment.

„Yes, Kuchtič, yes!“ tleskal spokojeně Priske od lavičky poté, co útočník Jan Kuchta po pár minutách na hřišti zblokoval výkop gólmana chorvatského celku do zámezí.

Byla to právě největší letní posila rudých, která v tomto směru držela prapor. Kuchta okamžitě osvědčil, že jestli je v něčem špička, tak nepochybně v dovednosti agresivně napadat. „V napadání je vynikající, pro obrany a brankáře soupeře je až děsivým protihráčem,“ prohlásil po výhře 2:0 Nörgaard.

Postupně se ke Kuchtovi přidávali další. Z levé strany Lukáš Haraslín, z pravé Jakub Pešek. Ze středu pole pak jednou vyrazil Kryštof Daněk, podruhé Jan Fortelný. Zadáci i gólman Rijeky neměli na konstruktivní výstavbu hry skoro žádný čas.

„Trenéři nás nabádali, abychom hned po ztrátě míče chodili do presinku. Myslím, že se nám to dařilo. Soupeři to často odkopávali do autů. Splnili jsme to, co po nás chtěli. A můžeme v tom být ještě lepší,“ věřil Haraslín.

Oproti Spartě z minulé sezony to je velký rozdíl. Ne snad, že by bývalý kouč Pavel Vrba po hráčích presink nevyžadoval, nyní je to ale úplně jiný příběh. Pro Priskeho a spol. je tahle činnost alfou omegou.

Pokud jí bude mít Sparta zvládnutou, zajistí si mnohem víc času na balonu a s tím spojenou kontrolu utkání. Tedy přesně to, co dánští trenéři chtějí. V Kuchtovi navíc mají na hřišti důležitou spojku.

„Je to útočník, který má pořád ruce na soupeři, neustále v pohybu a napadá. Navíc dokáže dát signál spoluhráčům, že je pravý čas vyrazit do presinku. To je velice cenné,“ zdůraznil Nörgaard.

Už v sobotu čeká Pražany další test, soupeřem bude místní Wolfsberger. A presinkový dril se opět rozjede naplno…