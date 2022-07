Sivok o pozici ve Spartě i Rosickém: Nejsem snílek, že všechny zválcujeme

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Coby aktivní hráč získal se Spartou tři tituly, rudá barva se mu dostala pod kůži. V červnu se Tomáš Sivok (38) do milovaného klubu po čtrnácti letech vrátil a obsadil nově vzniklou pozici manažera A-týmu. „Starám se o všechny lidi kolem áčka tak, aby to dohromady fungovalo,“ vysvětluje. V obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz poodhaluje, čím si ho získal dánský trenér Brian Priske, v čem může být nápomocný sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému a proč je pro Spartu zahraniční kouč ideální volbou.

Na Letnou jste se vrátil po čtrnácti letech. Už jste znovu stihl načichnout sparťanstvím?

„Myslím, že ve mně vždycky nějakým způsobem zůstalo. I když jsem tu nějakou dobu nebyl, sparťanem pořád jsem. Ale tím, že se člověk vrátí de facto do rodiny, to vnímám ještě silněji. Je to pro mě obrovská zodpovědnost nejen vůči sobě, ale i všem lidem v klubu a fanouškům. Chceme být úspěšní.“

Hádám správně, že se klub za tu dobu proměnil k nepoznání?

„Je tu podstatně víc lidí. (usměje se) Realizační tým se hodně rozšířil. Spoustu kluků znám, ale je tu i dost nových tváří. Když jsem přicházel, myslel jsem si, že budu patřit spíš mezi ty mladší, ale už tomu tak není. Je tu spoustu kluků z PR týmu, kteří jsou daleko mladší. I o to je to pro mě příjemnější, nejsou tu tak velké věkové rozdíly. Máme podobný humor i zájmy. Co se týče celkové organizace, Sparta funguje na vysoké úrovni. My k tomu musíme přispět sportovními výsledky.“

Měl jste už delší dobu v hlavě, že se jednoho dne do Sparty vrátíte?

(lehce pokyvuje hlavou) „Člověk má nějaké osobní cíle. Ví, co chce po kariéře dělat. V první řadě jsem chtěl zůstat u fotbalu, protože mě to hrozně baví. Fotbal mi něco dal, chci mu to nějakým způsobem vrátit. Návrat do Sparty je pro mě srdeční záležitost. Jsem rád, že k tomu došlo. Ale že bych k tomu cíleně směřoval… Vždycky je to o lidech. Musí proběhnout symbióza, stejná myšlenka a cesta. S Tomem Rosickým jsme se o tom spolu nějakou dobu bavili, ta doba přišla teď. Proto jsem tady.“

Rosický nastoupil do role sportovního ředitele před třemi a půl roky. Blesklo vám tehdy hlavou, že se vám možná otevírá prostor na návrat?

„Já jsem v té době ještě hrál. Samozřejmě člověk zná hráče z aktivní kariéry, ale nezná je z funkcionářského pohledu. Potřebujete s tím člověkem strávit nějakou dobu, abyste zjistil, jak uvažuje, a jakým směrem se chce ubírat. My se s Tomem pravidelně potkávali v Praze. Chodili jsme na pivo a o fotbale se bavili. Nejen o Spartě a Budějovicích, ale obecně. Vím, jak Tomáš přemýšlí, po jaké cestě chce jít. To byl jeden z důvodů, proč jsem tady. Debatovali jsme to delší dobu. Několikrát byl můj návrat ve hře, ale nebyla na to správná doba. Myslím, že přišla teď.“

Proč právě nyní?

„Je tu Brian, hodně se toho změnilo. Víc sázíme na data, je odlišný styl tréninků, obecně přemýšlení celého klubu se změnilo. To je cesta, která je mi blízká, a má šanci na úspěch. Ale samozřejmě to bude proces. Nejsme naivní,