Útočné dvojkombo Kuchta + Čvančara? Je to varianta, zní ze Sparty

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Po minulé sezoně věděla, že nutně potřebuje vylepšit svou palebnou sílu. Podle toho se Sparta v létě i zařídila. A velice šalamounsky, když získala ceněného útočníka Jana Kuchtu, který ještě na podzim střílel góly v konkurenční Slavii. Kouč Brian Priske se svými kolegy tak rázem dostali do rukou těžkotonážní zbraň, kterou navíc doplňuje perspektivní Tomáš Čvančara. „Nebudeme mít vůbec problém, když nastoupí společně,“ pokyvuje spokojeně hlavou asistent Thomas Nörgaard.

Ne snad, že by Sparta v minulé sezoně měla závažné problémy se střílením gólů. V rámci ligové soutěže jich pod taktovkou Pavla Vrby zkompletovala dohromady 72. Bylo ale zřejmé, že tým opustí tahoun Adam Hložek, a jeho produktivitu bude třeba suplovat.

I proto sportovní ředitel Tomáš Rosický rozehrál vysokou hru, jejímž vyústěním byl pro mnohé překvapivý příchod útočníka Jana Kuchty. Ryzí kvality a jednoho z nejlepších českých střelců současnosti.

„Kuchta náš tým zásadně vylepší,“ má jasno asistent trenéra Thomas Nörgaard.

Ačkoli to nikdo z letenského tábora nyní otevřeně neřekne, někdejší kanonýr Slavie či Lokomotivu Moskva přichází do pozice útočníka číslo jedna. Jakékoli jiné Kuchtovo zařazení ve sparťanské hierarchii by bylo hodně nečekané.

„Není to tak, že bychom teď určovali, kdo je první volba do útoku. To ostatně platí pro všechny pozice. Zajímá nás aktuální výkonnost hráčů bez ohledu na jména,“ zdůrazňuje Nörgaard.

Faktem nicméně je, že dánský kouč Brian Priske má kam sáhnout. Kromě Kuchty má k dispozici Tomáše Čvančaru, jenž po zimním příchodu z Jablonce během jara nasázel devět soutěžních gólů. K dispozici je konečně zcela zdravý a znovu gólový Lukáš Juliš, alternativu může představovat i Martin Minčev.

„Je důležité, že máme na výběr z několika kvalitních útočníků. Tak by to v případě klubu velikosti Sparty mělo být. Konkurence je obrovská,“ říká Nörgaard.

Není divu, že si nejbližší Priskeho spolupracovník mne ruce. Ofenzivní složka hry totiž do velké míry spadá do jeho gesce. Je to znát i během soustředění v Rakousku, kde si bere hlavní slovo, jakmile jde o nácvik útočných akcí.

V přípravných duelech zatím Letenští spoléhali výhradně na schéma s jedním klasickým útočníkem. Nemusí to být ale nutně dogma. Ve hře je totiž i varianta, že by rudí hráli na dva hroty. Spojení Kuchty s Čvančarou ostatně nabízí hodně zajímavý mix odlišných dovedností i typologií.

Ukázka z rozhovoru se Sivokem: Český trenér pro Spartu tu nebyl Video se připravuje ...

„Určit to pro nás je varianta. Nezaklínáme se do jednoho rozestavení, které bychom museli hrát za každou cenu. Hráče stále poznáváme, zjišťujeme, co od nich můžeme očekávat, jak reagují na jednotlivé situace,“ vysvětluje Nörgaard.

Trenérský štáb navíc musí reagovat na aktuální zdravotní stav. Čvančaru totiž trápí zdravotní problémy, i proto nezasáhl do posledního utkání proti Rijece. A je otázka, jak dlouho zůstane mimo hru… Pro testovací mače v Praze zase ještě nebyl k dispozici Kuchta. Příležitost, jak si v zápasovém režimu otestovat souhru dvou produktivních útočníků, se tak ještě nenaskytla.

„Jako trenér ale na hřišti chcete mít to nejlepší. Pokud nám to vyjde na dva útočníky, nemáme s tím vůbec problém. Budeme k tomu přistupovat i na základě soupeřů a předpokládané typologie útočníků. Podle situace. Pro nás je důležité, že máme do útoku kvalitu. Do začátku sezony ale ještě nějaký čas zbývá,“ připomíná Nörgaard.

Na výběr každopádně Sparta má. A to navzdory zlomenině klíční kosti, která ještě v Čechách vyřadila ze hry Václava Drchala. Hložkův odchod do Leverkusenu by jí proto nemusel tolik bolet.