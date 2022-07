Kaša po zranění zpět v přípravě: Ostrý zápas. Z prohry bych si hlavu nedělal

Šlo v uvozovkách o užitečnou prohru, po níž mužstvo zpozorní?

„Nedělal bych si z toho žádnou hlavu, pořád jde o přípravu. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři z Belgie, spíš si z toho něco vezmeme a jedeme dál.“

Dominoval na hřišti šikovný Kagawa?

„Je to hráč dobrých kvalit, nastupoval za Manchester United a na trávníku to bylo vidět, o něm se ani nemusíme bavit.“

Jak se vám po zranění naskočilo do takového zápasu?

„Jsem rád, že jsem si po dlouhé době mohl aspoň chvilku zahrát zápas. Ještě mám určitě na čem pracovat – potřebuju se do toho především dostat fyzicky.“

Po zdravotní stránce už je vše v pořádku?

„Cítím se dobře, ale stále mám nějaké rezervy. Věřím, že do startu ligy to bude v pohodě.“

V zápase to dost jiskřilo, nebál jste se, že se zbytečně znovu zraníte?

„Byl to ostrý zápas. Dával jsem si hlavně pozor na to, abych zbytečně do něčeho nebezpečného nešel a nezranil se.“

Kdy jste začal s přípravou?

„Individuálně jsem trénoval asi tři týdny, první tréninky s týmem jsem začal tady od pondělí v Rakousku. Tohle byl první ostrý zápas.“

Mrzelo vás hodně, když jste plzeňskou jarní cestu za titulem sledoval jen z tribuny?

„Hodně to bolelo, byl jsem zklamaný, že jsem do zápasů nemohl naskočit. Ale samozřejmě jsem rád, že jsme titul získali.“

Vzpomněl jste si často na situaci ze zápasu proti Slavii, která vás vyřadila ze zápasů a donutila jít na operaci?

„Kousal jsem to dlouho. Bylo to takové nešťastné, ale stalo se, nic už s tím neudělám a jedu dál.“

Dalo se tomu předejít?

„Vůbec jsem to nečekal, Eduardo Santos mi skočil na nohu a bylo zle.“

Rehabilitace probíhala dobře?

„Šlo to podle plánu, doktoři a fyzioterapeuti se o mně dobře starali, měl jsem výbornou péči. Do startu ligy bych měl být stoprocentně fit.“