Plzeň: maglajz i lekce pro posily. Zaujal Mihálik, kdo má na základ?

Nad hlavami v rakouském Westendorfu hřálo příjemné slunce, na trávníku plzeňské jedenáctce přímo hořely nohy. Západočeši dostali poprvé v přípravě na zadek. První poločas z kapitoly hrůzy znamenal tři branky po standardkách od nažhavených Belgičanů. „Tohle jste neviděli, že ne,“ vtipkoval po úvodním dějství jeden z členů realizačního týmu směrem k přítomným českým novinářům.

Šikovní a zároveň důrazní Belgičané dominovali. Zlobili tři asijští fotbalisté, jimž velel Šindži Kagawa. Zkušený borec z Japonska, který má za sebou hvězdné období v Dortmundu. Jeho jedinou kaňkou byl závěr zápasu, kdy z penalty vysoko přestřelil. „Měli jsme trošku problém ve středu hřiště, hlavně on naše díry využíval a udával ráz hry soupeře. Kluci spolu takhle hráli poprvé, v některých situacích vázla souhra a byl to trošku maglajz,“ hodnotil plzeňský asistent Pavel Horváth.

Západočeši dali zřejmě naposledy šanci členům širšího kádru, na trávníku se protočily kompletní dvě jedenáctky. Počítáme-li Sýkoru s Holíkem, v akci se ukázalo devět nových tváří z letního přestupového období, chyběl pouze stoper Tijani, který dohání kondici po nemoci. Prostor dostal v závěru i urostlý forvard René Dedič, čerstvá posila z druholigového Třince. Naopak kvůli lehčím zdravotním problémům sledovali zápas v civilu Jan Kopic, Aleš Čermák a Tomáš Chorý.

Plzeň v létě podepsala osm nových hráčů, přivedla zpátky Jana Sýkoru a prodloužila Libora Holíka. Reálně z nich může na základ vedle Sýkory pomýšlet pouze Václav Pilař, který i v pátek odvedl na křídle slušné penzum práce. Velmi dobře se jeví střelec pěkné branky na 1:3 Ondřej Mihálik, naopak přidat musí útočník Jan Kliment.

„Nastoupili noví kluci nebo ti, kteří se vrátili z hostování. Nicméně soupeř využil tři standardky, což se nám nestalo v průběhu celé uplynulé sezony. Doufám, že se nám to zase dlouho nestane, pochopitelně nemůžeme být spokojení,“ ohlédl se Horváth za první plzeňskou porážkou od letošního ledna (příprava 0:1 proti Mladé Boleslavi).

Rychlostí a tempem hry Belgičané naznačili, co zhruba čeká českého mistra v evropských předkolech: tlak na balon, rychlé přihrávky, napadání, presink a důraz v každém souboji. Znamenalo to užitečnou facku, aby si Bílkova družina uvědomila, co ještě musí do startu důležitých mačů vychytat. „Někdy je lepší dostat bůra, aby si tým uvědomil, že všechno není ideální,“ zakončil Horváth.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 72. Mihálik Hosté: 18. Al-Dakhil, 43. Hayashi, 45. Al-Dakhil Sestavy Domácí: Jedlička (46. Tvrdoň) – Holík, Čihák (74. Kaša), Hejda (C) (46. Pernica), Havel (46. Řezník) – Ndiaye (46. Bucha), Kalvach (46. Qose) – Pilař (60. Mihálik), Sýkora (74. Dedič), Cadu (46. Mosquera) – Kliment (46. Trusa). Hosté: Yabuki – Al-Dakhil, Hashioka, Konaté, Hayashi, Kagawa, Van Dessel (70. Bocat), Janssens, Boya, Leistner (C), Brüls. Rozhodčí Stadion Westendorf, Rakousko. Návštěva 100 diváků