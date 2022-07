Priske po nárazu Sparty: V útoku nám chyběla kvalita. Minčev má potenciál

Utrpěli jste první porážku v letní přípravě. Jaké byly její hlavní příčiny?

„Myslím, že to bylo víc problémů. Pro nás to ale bylo dobré utkání, dobrý test. Nikdo z nás nechce prohrávat, bolí nás to. Ale musíme se z toho poučit. Hlavně v ofenzivních aspektech hry potřebujeme být lepší, volit lepší řešení. Nejdůležitější pro nás bylo, aby hráči, kteří v předchozím zápase nedostali tolik prostoru, odehráli šedesát minut. Chceme v ofenzivě i defenzivě vidět věci, na kterých pracujeme v tréninku. Tentokrát nám směrem do útoku chyběla kvalita.“

Překvapil vás něčím soupeř? Sparta se s ním během letních kempů střetává pravidelně.

„Na soupeře jsme se trochu podívali, ale víc se zaměřujeme na sebe. Během utkání jsme ale museli reagovat i na jeho hru. Běžně bychom se na soupeře chystali mnohem pečlivěji, ale tohle bylo přátelské utkání. Šlo nám především o rozložení fyzické zátěže.“

Od úvodní minuty dostala příležitost spoustu mladých hráčů. Jste z jejich výkonu zklamaný?

„Ne, nejsem. Ke zklamání není důvod. Máme široký kádr a spoustu hráčů, kteří si v přípravě vedou dobře. Tohle byla možnost, abychom se podívali na některé mladé hráče, kteří jsou pro nás důležití. V první půli jsme při práci s míčem měli spoustu věcí dělat jinak, ale Wolfsberger ukázal svou sílu. Je to dobrý rakouský tým, velice kvalitní v presinku. Pro nás to bylo druhé utkání ve čtyřech dnech, pořád tvrdě trénujeme. Trochu nám chyběla energie.“

Ukázka z rozhovoru se Sivokem: Český trenér pro Spartu tu nebyl Video se připravuje ...

Jak se změní program v dalším průběhu přípravy?

„V neděli se budeme věnovat odpočinku, hráči dostanou volno, aby se dali dohromady. Věřím, že v pondělí začneme s novou energií, budeme se chystat na středeční zápas, který je pro nás důležitý. Je to poslední možnost, jak si vyzkoušet některé věci. Další čtvrtek nás čeká první soutěžní zápas a náš výkon se musí blížit ideálu.“

Martin Minčev nevyužil jednu velkou příležitost. Jak hodnotíte jeho výkon?

„Jasně, měl dát gól, ale kdybyste se ho na to zeptali, určitě by vám sám řekl, že je zklamaný. To jsou výzvy, kterými si musí projít. Zapomenout na to a dál pracovat. Jsem přesvědčený, že má velký potenciál.“

Ve Spartě zahajuje už třetí sezonu. Nečekáte od něj víc?

„Jak jsem řekl, vidím v něm velký potenciál. Trénuje kvalitně. Připojil se k nám trochu později, protože měl reprezentační povinnosti. Má za sebou několik dobrých tréninků. I proti Wolfsbergeru ukázal svou kvalitu a možnosti.“