Baník před Celtikem: mizerná forma, svalové problémy, posily nikde

Nejhorší výsledek i výkon. Baník zažil po třech týdnech přípravy zápas, jenž mu nastavil opravdové zrcadlo. Ostravští v plné palbě nastoupili proti Žilině, pro kterou to byla generálka na sobotní start slovenské Fortuna ligy, ale neměli nárok. Prohráli 1:3, navíc Pavel Vrba ztratil Davida Lischku.

Zatímco béčko Baníku po pouhých dvou trénincích v pátek odehrálo statečnou partii a získalo cennou bezbrankovou remízu na půdě Trnavy, třetího celku uplynulé sezony slovenské Fortuna ligy, A-tým den nato nestačil na nedávno šestou Žilinu.

Stejně jako před týdnem Sigma prohrál s mančaftem českého trenéra Jaroslava Hynka poměrem 1:3.

„Zaslouženě,“ přikývl kouč Pavel Vrba, pro nějž to byla první porážka na ostravské lavičce. A taky nejhorší letní výkon.

MŠK navzdory věkovému průměru kolem jednadvaceti let dominoval, byť zoufalí Slezané mu to na ne zrovna fajnovém trávníku ulehčovali. Mizernou organizací, slabou nabídkou, průchodným středem, nulovou komunikací a individuálními kiksy.

Namazání soupeři v podání Filipa Kaloče ve vlastním vápně či podběhnutý roh Jiřího Letáčka a inkasovaný gól právě přímo z oné standardky se na nejvyšší úrovni jen tak nevidí. Jako by v Havířově nastoupili místní hoši z divize, ne profíci s ambicí na českou top čtyřku. A to zůstaly další chyby opět špatného Ladislava Takácse či nepřesného Martina Chlumeckého nepotrestané...

„Beru to trošku na sebe, protože zatím jsme se věnovali spíše kondici, ne organizaci a taktice. Teď už to bude spíš naopak. Budeme chtít vylepšit prostorové věci, které se nám v zápasech nedařily úplně vykrývat,“ plánoval Vrba, jenž nad výkony některých opakovaně kroutil hlavou.

„Pomaličku, ale jistě se tady vytváří určitá skupina hráčů, která šancí dostala dost, ale... Už se bude vytvářet kádr, který se bude zužovat. Už to nebude o dvaadvaceti lidech, tímto zápasem to končí. Někteří budou dostávat méně prostoru, abychom byli co nejlépe připraveni za tři týdny na ligu,“ dodal nekompromisně a odpoledne s majitelem a sportovním úsekem skladbu kádru opravdu řešil.

Tématem byl mimo jiné opět i Yann Yao, který na Bazalech strávil start přípravy. Varianta, že by se křídelník z Pobřeží Slonoviny vrátil a podepsal jako volný hráč kontrakt, však definitivně padla.

Novinkou je pro FCB zranění Davida Lischky, jenž s bolavým zadním stehenním svalem odkulhal už po pěti minutách. V pondělí jde na magnetickou rezonanci a měl by vědět, zda je hamstring jen natažený, či jak velká je trhlina, což by mohlo znamenat několikatýdenní pauzu.

Drsným způsobem se tak na nějakou dobu vyřeší stoperský přetlak. Lischkovo místo zřejmě zaujme dvacetiletý Karel Pojezný, který spolu s Muhammedem Sannehem, Jiřím Fleišmanem, Eldarem Šehičem, Petrem Jaroněm nebo Muhamedem Tijanim proti Žilině na rozdíl od jiných obstál.

Zdravotní problémy navíc nemá jen Lischka, ale i Jiří Boula s Danielem Smékalem a po sobotě i zkušená dvojice Michal Frydrych, Nemanja Kuzmanovič. Podle informací iSport.cz měl realizační tým v plánu na pondělí zařadit další extrémně náročné běhání ve vysoké intenzitě, ale o víkendu mělo dojít k přehodnocení a změně. Naložit mužstvu, kde se nyní čím dál častěji objevují svalové problémy, dva dny před duelem se Celtikem maximální zátěž by asi nebylo úplně rozumné.