Plzeň před generálkou: Čermák netrénuje s týmem, kdo bojuje o místo?

Čermák v minulé sezoně zasáhl do 26 zápasů, ale nedal jediný gól. Právě lepší produktivita 27letému hráči schází. V Plzni mu běží poslední rok vysoké smlouvy, během přípravy chtěl zabojovat o větší prostor na hřišti. Jenže ve chvíli, kdy potřebuje zabrat, ho opět brzdí zdravotní problémy.

Někdejší kapitán české jednadvacítky zasáhl do tří přípravných zápasů v Česku, na soustředění v Rakousku se do akce nedostal. Zdravotní trable ho vyřadili z tréninku s týmem a připravuje se individuálně.

„Čermi je dobrý fotbalista, v uplynulé sezoně to měl těžké. Když už se na hřiště dostal, chyběla mu čísla, jeho produktivita nebyla taková, jakou jsme očekávali. Má smůlu, že se zranil a do těžkých zápasů nenaskočil, je to pro něj složitější Ale je to zkušený hráč, který nám pomůže,“ vyjádřil se k jeho pozici v sobotním rozhovoru s novináři v Rakousku trenér Michal Bílek.

Čermák nestihne úterní generálku proti tureckému Besiktasi a na šanci si musí počkat. Uprostřed pole s největší pravděpodobností začne osvědčená trojice Bucha, Kalvach, Sýkora, která skvěle fungovala v minulé titulové sezoně.

Plzeň má v aktuálním kádru 24 hráčů do pole a tři brankáře. Ze soustředění kvůli svalovému zranění odjel Robin Hranáč, naopak s týmem už po zdravotní pauze naplno trénují Filip Kaša a Mohamed Tijani.

V dosavadní přípravě zabojoval Ondřej Mihálik. Na základní sestavu to nejspíš stačit nebude, nicméně čtyřmi góly v přípravě si řekl o místo v užším kádru. „Je produktivní, měl opět šance, jednu proměnil. Je to zajímavý hráč. V průběhu soustředění jsme se s ním dvakrát bavili. Záleží jen na něm, jestli zůstane v kádru,“ chválil ho v pátek po zápase proti St. Truiden (1:3) asistent Pavel Horváth.

O den později ho doplnil i hlavní kouč Michal Bílek. „V zápasech ukázal, že je produktivní. Ale potřebujeme od něj větší zápal. Fotbalista je to dobrý, ale chceme, aby se do hry víc vtáhnul, bojoval a dřel. Když tohle zlepší, bude platný,“ prohlásil.

Plzeň na zužování kádru aktuálně příliš nespěchá. Mužstvo čeká od startu evropských kvalifikací velká porce zápasů a trenéři potřebují do nabitého letního programu širokou paletu hráčů. „Ještě nějaký pohyb v kádru nastat může. Ale nejsme úplně rozhodnutí, přestupové období je poměrně dlouhé a nic nás netlačí,“ dodal Bílek.