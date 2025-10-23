Pitter prodal svůj podíl a loučí se s Pardubicemi, miliardář Pražák se blíží stu procentům
Podle informací iSportu došlo k dalším změnám v majetnické struktuře FK Pardubice. Vladimír Pitter, dlouholetý spolumajitel a bývalý předseda představenstva, po osmnácti letech převedl svůj akciový podíl ve výši 25,5 % na společnost Kaprain a přestal působit v představenstvu. Pitter to oznámil dopisem, byť ještě v klubu drží 5% podíl. Vše spěje k tomu, že miliardář Karel Pražák postupně nabude 100 % akcií, jak je v plánu. Pardubice na žádost o vyjádření dosud nereagovaly.
Vladimír Pitter podle redakčních zdrojů v pondělí převedl svůj podíl ve výši 25,5 % držený svou společností Merit Asset, kde je jednatelem, na společnost Kaprain Fotbal a v úterý o této skutečnosti informoval lidi z FK Pardubice dopisem.
„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, trenérům a členům realizačních týmů za práci, kterou pro FKPCE vykonávali a vykonávají, a také partnerům klubu, kteří nás podporovali a podporují v průběhu celé této cesty. Společně jsme vytvořili jednu velkou rodinu,“ píše v něm Pitter. „Fotbal se stal mou vášní, závislostí i každodenní motivací, se kterou jsem každý večer usínal a ráno probouzel.“
Dvaapadesátiletý byznysmen dále popisuje, jak na začátku spolu s kolegy spojili několik pardubických klubů a postupně budovali základy. Mládeži se podařilo postoupit do nejvyšších soutěží, akademie získala statut „regionální“ a následně „klubová“, vylepšily se městské areály, zrekonstruovala škola s tělocvičnou v Ohrazenicích a klub se rozšířil o ženskou složku.
Nastal čas na změny
Áčko postoupilo z divize až do první ligy. „Splnil jsem si jeden z vytyčených cílů,“ zmiňuje Pitter. „Následně se podařilo splnit další hlavní cíl v podobě vybudování nového stadionu, díky němuž se od února 2023 může hrát v našem městě nejvyšší soutěž. Nad tímto projektem (včetně příprav a realizace) jsem strávil intenzivně tři roky svého života.“
Pitter uvádí, že další vytyčené cíle zůstanou nenaplněny, přestože v posledních sedmi letech dával klubu víc než sto procent své energie a věnoval se mu víc než vlastním dětem. „Ne vždy byly pohledy na směřování a řízení klubu jednotné a poměry v českém fotbale včetně finanční náročnosti se za poslední dva roky změnily. A tak nastal čas na změny.“
Od pondělí již Pitter nefiguruje ani v představenstvu, což potvrzují i veřejně dostupné informace z rejstříků, byť na oficiálních stránkách Pardubic je stále coby člen představenstva veden. Klub byl redakcí požádán o vyjádření, ale dosud neodpověděl. Pitter drží ještě 5% podíl, ale jak sám naznačuje, vše postupně směřuje k tomu, že Kaprain (Karel Pražák) nabude všech 100 % akcií.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu