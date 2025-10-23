Předplatné

Pitter prodal svůj podíl a loučí se s Pardubicemi, miliardář Pražák se blíží stu procentům

Rozkvět Pardubic bez drahých posil, kouč Majer na hraně. Kam v Jablonci se Zorvanem? • Zdroj: iSport.cz
Chance Liga
Podle informací iSportu došlo k dalším změnám v majetnické struktuře FK Pardubice. Vladimír Pitter, dlouholetý spolumajitel a bývalý předseda představenstva, po osmnácti letech převedl svůj akciový podíl ve výši 25,5 % na společnost Kaprain a přestal působit v představenstvu. Pitter to oznámil dopisem, byť ještě v klubu drží 5% podíl. Vše spěje k tomu, že miliardář Karel Pražák postupně nabude 100 % akcií, jak je v plánu. Pardubice na žádost o vyjádření dosud nereagovaly.

Vladimír Pitter podle redakčních zdrojů v pondělí převedl svůj podíl ve výši 25,5 % držený svou společností Merit Asset, kde je jednatelem, na společnost Kaprain Fotbal a v úterý o této skutečnosti informoval lidi z FK Pardubice dopisem.

„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, trenérům a členům realizačních týmů za práci, kterou pro FKPCE vykonávali a vykonávají, a také partnerům klubu, kteří nás podporovali a podporují v průběhu celé této cesty. Společně jsme vytvořili jednu velkou rodinu,“ píše v něm Pitter. „Fotbal se stal mou vášní, závislostí i každodenní motivací, se kterou jsem každý večer usínal a ráno probouzel.“

Dvaapadesátiletý byznysmen dále popisuje, jak na začátku spolu s kolegy spojili několik pardubických klubů a postupně budovali základy. Mládeži se podařilo postoupit do nejvyšších soutěží, akademie získala statut „regionální“ a následně „klubová“, vylepšily se městské areály, zrekonstruovala škola s tělocvičnou v Ohrazenicích a klub se rozšířil o ženskou složku.

Nastal čas na změny

Áčko postoupilo z divize až do první ligy. „Splnil jsem si jeden z vytyčených cílů,“ zmiňuje Pitter. „Následně se podařilo splnit další hlavní cíl v podobě vybudování nového stadionu, díky němuž se od února 2023 může hrát v našem městě nejvyšší soutěž. Nad tímto projektem (včetně příprav a realizace) jsem strávil intenzivně tři roky svého života.“

Pitter uvádí, že další vytyčené cíle zůstanou nenaplněny, přestože v posledních sedmi letech dával klubu víc než sto procent své energie a věnoval se mu víc než vlastním dětem. „Ne vždy byly pohledy na směřování a řízení klubu jednotné a poměry v českém fotbale včetně finanční náročnosti se za poslední dva roky změnily. A tak nastal čas na změny.“

Od pondělí již Pitter nefiguruje ani v představenstvu, což potvrzují i veřejně dostupné informace z rejstříků, byť na oficiálních stránkách Pardubic je stále coby člen představenstva veden. Klub byl redakcí požádán o vyjádření, ale dosud neodpověděl. Pitter drží ještě 5% podíl, ale jak sám naznačuje, vše postupně směřuje k tomu, že Kaprain (Karel Pražák) nabude všech 100 % akcií.

