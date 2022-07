Bohemians chtějí Chramostu: Nabídka je velmi seriózní, záleží na Peltovi

an Chramosta se rozcvičuje na prvním tréninku letní přípravy • ČTK / Petrášek Radek

Tohle hostování se povedlo. Když byl Jan Chramosta zdravý, rozhýbal ofenzivu Bohemians a nastřílel nejvíc gólů za posledních pět let. Jen „klokani“ si na útočníka při dohodě s Jabloncem nevyjednali opci, čehož teď mohou litovat. V Ďolíčku ho chtějí dál, ale záleží na rozhodnutí šéfa Jablonce Miroslava Pelty.

Jedenáctigólový střelec z poslední sezony David Puškáč, ale kdo k němu? V kolonce útočníků mají Bohemians už jen rekonvalescenta Tomáše Necida a mladíky Ladislava Mužíka (na hostování z Boleslavi) a Matěje Koubka. A přestože kádr jinak hubne, na hrot je potřeba další jméno. A nejlíp prověřené.

„V útoku potřebujeme posílit, vedení to ví. Stále stojíme o Honzu Chramostu, pro nás by bylo nejlepší řešení, kdyby se vrátil. Je tady zvyklý, dával tu góly,“ prohlásil v rozhovoru na klubovém webu trenér Jaroslav Veselý.

Po úspěšné baráži ho z Ďolíčku vyprovázel potlesk. I přes zdravotní pauzu dal v uplynulé sezoně slušných 7 gólů a na dalších pět přihrál. To je v součtu druhá nejproduktivnější ligová sezona bývalého mládežnického reprezentanta v kariéře. Hostování ale bylo sjednáno na rok, bez opce. Proto se na přípravu zase hlásil v Jablonci.

„Jsem s ním kontaktu a Honza má zájem sem jít. Celé to stojí na panu Peltovi. Myslím, že i nabídka pana Jakubowicze (předsedy představenstva) byla pro Jablonec velmi seriózní, teď je to na nich, stále se snažíme dohodnout,“ prohlásil Veselý a věří do poslední chvíle.

Vedle Chramosty zkoušeli Vršovičtí přitáhnout do útoku i Tomáše Zajíce, tam je ale předběhly České Budějovice. Jméno další vyhlédnuté posily na hrot úzkostlivě tají a univerzála Davida Bartka nelze na nezvyklou pozici stavět věčně. O ligový průlom se tak může pokusit i mladý Ladislav Mužík, který se s trenérem dobře zná z Chrudimi. „Dva roky zpátky byl po podzimu nejlepší střelec druhé ligy. Měl velmi dobré statistiky a nabídla se možnost ho mít na hostování s opcí, je to pro něj šance ukázat, že na ligu má.“

S kým se naopak i přes nedostatek jmen v útoku nepočítá, jsou cizinci. Ibrahim Keita sice nedávno podepsal novou smlouvu, teď je ale mimo kádr. Stejně jako Nigerijec Michael Ugwu.

„Některé věci u jejich profesionálního chování nebyly košér. Dokážu pochopit, že hráči mají jinou mentalitu, ale druhá věc je výkonnost a ta prostě nebyla. Jsou to útoční hráči a neměli čísla. Pak se k tomu přidaly poklesky v tréninkové morálce a ty už jsem neakceptoval. Teď je to na nich. Mohou ukázat, že jsou kvalitní, ale musí si uvědomit, že fotbal hraje jedenáct hráčů, ne jen jeden,“ volá po týmovém přístupu.

Bohemians vstupují do nového ročníku ligy v poslední červencový den, shodou okolností právě v Jablonci, který jim kvůli tomu dokonce odřekl domluvenou přípravu. S produktivitou zatím příliš problémů nemají, ve třech zápasech nastříleli 10 gólů, odpoledne je čeká další díl rakouského soustředění proti maďarské Ujpešti.