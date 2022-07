Karabec: Fotbal teď vnímám jinak, budu lépe připravený. Slavia? Nesmysl

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Prakticky od dětství si nese těžké břemeno. Břemeno hráče, kterému je prorokována zářivá budoucnost. Mnozí v něm vidí nástupce Adama Hložka. Tohle všechno sparťanský záložník Adam Karabec (19) pochopitelně vnímá. „Vůbec mi to nevadí, taková srovnání jsou v pohodě. Ostatně i jméno máme stejné,“ usmívá se. Zároveň dobře ví, že minulá sezona nebyla dobrá. A ta další musí být lepší. „Nebyl jsem v herní pohodě, necítil jsem to. Teď budu připravený mnohem lépe,“ ubezpečuje ve velkém rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Na hřišti kolikrát vymyslí věci, že člověk jenom kouká. Neotřelé řešení jednotlivých situací, originální provedení. Tím se talentovaný záložník Letenských Adam Karabec vyznačuje. „Naskytne se situace, v hlavě mi to jen blikne, a udělám to. Buď je to úplná kravina, která nedává smysl, nebo je to naopak něco, co nikdo nečeká, a pak se o tom mluví. Správně nebo špatně, nic mezitím,“ vykládá s úsměvem během soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu.

Jak snášíte dosavadní náročnost přípravy?

„Myslím, že to je pro mě zatím určitě nejnáročnější příprava. I když jsme se jako reprezentanti zapojili později, museli jsme všechno dohnat. Trenér má praktiky, které jsem tu nikdy nezažil. Všechno děláme v nejvyšší možné intenzitě, ve sprintu. Přihrávková cvičení na trefování správných nohou a podobně. Je to o detailech, které ale mohou hrát velkou roli.“

Hádám správně, že první dny pro vás byly nejhorší?

„Určitě. To bylo hrozné! Každý den jsem vstával z postele a byl rád, že vůbec stojím na nohou. (lehce se usměje) Postupně se to zlepšuje a teď už se cítím docela dobře. Je to pořád náročné, ale už se to srovnalo. Zvykli jsme si.“

Je pro vás letní blok náročnější s ohledem na somatotyp? Nikdy jste neměl hru postavenou vyloženě na síle.

„Už když jsem slyšel, že přichází trenér Priske, bylo mi jasné, že to bude náročné. Ale těšil jsem se, protože jsem věděl, že mi to chybí. Bral jsem to jako příležitost, abych vylepšil svoje slabší stránky. Trenér na to hodně dbá, v tréninku se zlepšuju. Doufám, že to tak půjde dál.“

Chystal jste se na náročný dril už během volna?

„Ono zase tak dlouhé nebylo, dohromady asi deset dní. Čtyři dny jsem úplně vypnul, potom už jsem si šel zaběhat, zaposilovat. Abych byl připravený.“

Cítíte se nyní fyzicky nejlépe za poslední roky?

„Asi ano. Nejvíc je to znát při tréninku, když děláme herní věci. Do zápasů chodíme ještě poměrně unavení. Ale pomáhá to nejen mně, ale i ostatním klukům. Máme lehčí nohy.“

Jak zpětně hodnotíte minulou sezonu? Nečekal jste od sebe víc?

„Určitě. Každý má nějaká očekávání, ta moje se úplně nenaplnila. Bylo tam víc důvodů. Rozhodně to nebylo takové, jaké bych si představoval.“

Jaké důvody máte na mysli?

„Nebyl jsem v herní pohodě, ve které bych měl být. Necítil jsem to. A to udělá