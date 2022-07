Havel dvakrát málem přišel o nohu: Kdybych neuhnul, jsem v sanitce

Jaká byla poslední příprava v Rakousku?

„Zápas se povedl, prověřil nás velice kvalitní soupeř, což jsme potřebovali. Super utkání, přišlo hodně lidí, bylo to trošku vyhecované. Oni hráli agresivně, my teda taky. Splňovalo to parametry soutěžního zápasu.“

Je povzbudivá nula vzadu?

„Určitě, každá nula je pro nás dobrá. Až na jednu situaci v první půli Turci víc neměli, naopak my jsme zápas mohli rozhodnout.“

Mrzí vás nevyužité šance?

„V případě Kopiho (Jana Kopice) to byla škoda, možná si myslel, že je v ofsajdu. René (Dedič) to měl na hlavě, také to bylo těžké, rozhodčí v ten moment možná zase mával ofsajd. Vašek (Pilař) to také jednou hezky trefil. Šance jsme si vytvořili. Byla to kvalitní prověrka, nikdo se naštěstí nezranil a jedeme dál.“

Za týden už hrajete naostro. Jste vyladěný na start 2. předkola Ligy mistrů?

„Cítím se dobře. Dost jsme trénovali, nebylo to úplně tak, abych měl lehké nohy. Ale jsem rád, že jsem odehrál celý zápas, to hráč potřebuje. Zbývá nám ještě týden, věřím, že to bude dobré.“

Vnímal jste ze hřiště divoké fanoušky?

„Určitě. Bylo to něco jiného, než klasická příprava, blížilo se to soutěžnímu utkání. Super, že lidé přišli, fotbal se hraje pro ně.“

Nepřeháněl to soupeř s agresivitou?

„Atmosféra utkání k tomu přispěla. My jsme do toho taky šlapali. Já málem dvakrát přišel o nohu, rozhodčí něco pískl, něco ne. Ale asi to k tomu patří.“

Nelekl jste se při ostrém zákroku ke konci zápasu, že se zraníte?

„Lekl jsem se hodně. Bylo to ve vteřině, naštěstí jsem na poslední chvíli zvedl nohu, takže mě netrefil pořádně. Kdybych tam nohu nechal, jsem v sanitce. Rozhodčí to navíc dokonce nepískl.“

Cítili jste se na hřišti lépe, když jste nastoupili v takřka nejsilnější sestavě?

„To je otázka spíš na trenéra, já jsem hrál a snažil se všechno plnit na sto procent.“

Zvládl těžký zápas na stoperu Filip Čihák, který nahradil zraněného kapitána Lukáše Hejdu?

„Hrál skvěle, je vidět, že už má něco za sebou. Odehrál skvělou sezonu v Pardubicích, do týmu výborně zapadl. Určitě ho chválím.“

V Rakousku jste za tři zápasy dali jediný gól. Jde o největší kaňku soustředění?

„Asi jo. Musíme na tom v týdnu ještě zapracovat. Teď přijdou těžké zápasy tak věřím, že nám to do brány padat začne.“