Colours of Ostrava? Bílá! Výjimečná atmosféra, děkoval Vrba po Celtiku

Ve Vítkovicích začal devatenáctý ročník hudebního multižánrového festivalu Colours of Ostrava, ale spekulovat o tom, jaká byla ve středu hlavní barva třísettisícového města, je naprosto zbytečné. O čtyři kilometry dál se vyprodaný Městský stadion oděl do bílé a navzdory porážce 2:4 si užil výroční utkání Baníku se Celtikem. Skotský mistr sice brzy inkasoval, pak však prokázal velkou kvalitu a díky nádherným gólům pohodově zvítězil. Ve čtvrtek Slezané odjíždějí do Polska.

Osmého září 1922 to díky několika desítkám nadšenců v hostinci U Dubu začalo podepsáním prezenční listiny a založením fotbalového klubu SK Slezská. O sto let později fandilo patnáct tisíc fanoušků stejnému celku, akorát s názvem Baník a už v moravské části města, proti Celtiku ve výročním zápase.

Žádná ostuda, organizátoři si mohou konečně oddychnout. Nepočítáme-li zdravotní indispozici spíkra Ondřeje Novotného, jenž nemohl dorazit, vše klaplo na jedničku. Vítkovický stadion se zaplnil a jako jeden bílý kolos vytvořil parádní kulisu. Zkrátka dvouhodinová zábava.

Když hned ve třetí minutě zkoušel Nemanja Kuzmanovič od půlky trefit odkrytou bránu, protože gólman Joe Hart hrál velmi vysoko, fanoušci se dostali do varu. O chvíli později už euforie vytryskla naplno, protože centr agilního Srba uklidil z voleje do sítě Eldar Šehič.

A za chvíli byl v akci znovu nejlepší hráč domácích Kuzmanovič. Tentokrát ho Hart po Ndefeho pasu zblízka vychytal. Začátek z říše snů, nicméně pak Celtic zabral a v klidu si díky nádherným gólům došel pro výhru 4:2, kterou viděla jen necelá stovka jeho příznivců.

Z atmosféry nadšení, na trávníku ale vládli. Mají kádr za miliardy, řekl Kuzmanovič k Celticu Video se připravuje ...

To bylo ze strany Skotů asi jediné zklamání, protože jinak publiku nabídli obrovskou individuální kvalitu. Pryč jsou doby, kdy byl ostrovní fotbal brán za dřevorubecký. Technická vyspělost hostů byla impozantní.

„Rozdíl byl takový, jaký je výsledek. Byli lepší, fotbalovější, zaslouženě vyhráli. To je realita,“ hodnotil kouč Pavel Vrba.

„Dostat čtyři góly není úplně optimální, ale Celtic vyhrál skotskou ligu a postoupil do Champions League. Mají úplně jiný rozpočet, tuším, že kolem dvou a půl miliard. Je strašně těžké hrát proti takovým individualitám. Jinde je nepotkáváte. Za mě je Celtic a Rangers na úrovni anglické ligy,“ dodal.

O výsledek tu tentokrát nicméně tolik nešlo. Důležité bylo neschytat debakl, což se povedlo, a odehrát duel se ctí. A to se díky střídajícímu duu Petr Jaroň, Muhamed Tijani, které defenzivě soupeře slušně zatápělo a postaralo se o druhou trefu, taky vydařilo.

To hlavní se odehrávalo ve „vzduchu“ a na tribunách. Po půlhodině hráči odklízeli z trávníku bílé konfety, což Vrbovi muselo připomenout titulovou sezonu 2003/04. Tehdy se však hrálo na Bazalech.

Ostatně stadion byl tématem i ve středu. To když po hodině hry vytáhli fanoušci parádní choreo s jasným vzkazem – K jubileu máme jen jedno přání: STADION. Načež celý stánek hromově spustil směrem k majiteli Baníku Václavu Brabcovi prosbu, ať stadion opravdu postaví.

Baník - Celtic: Šehič v úvodu utkání pokořil Harta, 1:0 Video se připravuje ...

Kdo ví, co se miliardáři ve společnosti vedle sedícího Milana Baroše nebo zpěváka Jaromíra Nohavici muselo honit hlavou, každopádně Brabec několikrát přiznal, že to pro něj téma rozhodně je. Finance by sehnal, jen mít pozemek... Na tom vysněná záležitost vázne.

Hezké gesto bylo i zapojení syna tragicky zesnulého odchovance Slezanů Davida Bystroně do hromadného střídání. Malý Dominik zvedl tabuli s čísly, moderátor ho představil a lidé tleskali. Stejně tak se po zápase gratulovalo kapitánu Janu Laštůvkovi k nedávným čtyřicetinám.

„Ve druhém poločase jsme byli aktivnější, měli jsme dvě až tři šance a mohli to zdramatizovat. Pozitivní bylo, že jsme hráli až do konce. A samozřejmě atmosféra. Dlouho jsem to nezažil, takové věci se v Česku nevidí. Ostrava je výjimečná. Pokud nás fanoušci podrží v lize, věřím, že jim to vrátíme tím, že budeme hrát dobrý fotbal,“ uvedl Vrba.

Ve čtvrtek Baník odjíždí na soustředění do Polska, kde hned v pátek hraje s kyperskou Karmiotissou. Soupeř okamžitě vyrazil domů do Glasgow a rovněž byl s podvečerem spokojený.

„Byl to dobrý zápas s kvalitním soupeřem a skvělou atmosférou. Pro Baník to byla velká událost, jsem rád, že jsme mohli být u toho,“ popsal Vrbův protějšek Ange Postecoglou.

Baník - Celtic: Domácí kotel přivítal Skoty v pekle Video se připravuje ...

Podívejte se na všech 60 ligových gólů Baníku, šestnáct tref Almásiho Video se připravuje ...