Co Baníku ukázal Celtic: nestárnoucí Kuzmanovič, chyby i sympatické duo

Už to není malý vzorek, takže se dá po dalším testu úplně v klidu konstatovat, že hroťákem s nejlepší formou je momentálně Muhamed Tijani. Nejde jen o to, že se jednadvacetiletý Nigerijec trefil v přípravě již potřetí, ale především o celkovou práci a nebezpečnost. Když vleze na hřiště, je cítit. Zatím mnohem víc než Ladislav Almási.

Střed stále nevyřešen

Ani duel s velkoklubem nenapověděl kouči, jak složit střed zálohy. Nebo možná spíš jinak, přesněji: vypadá to, že Pavel Vrba stále nemá jasno o tom, komu vložit důvěru na klíčový post v sestavě. Místo toho, aby se už sehrávaly dvojice, vystřídali se na důležité pozici postupně čtyři hráči. Filip Kaloč, Daniel Tetour, Ladislav Takács a Lukáš Budínský. Zas tak moc času do ostrého ligového startu už nezbývá, chtělo by to vyladit, aby i stopeři věděli, na koho si zvykat. Stejně tak útočníci, protože co se týče výstavby, je rozdíl, zda nastupuje Takács, nebo třeba Tetour.