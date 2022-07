Slavia jedná o prodeji Olayinky. Tvrdík si rýpnul: Kdo je Jan Kuchta?

Nové logo, celá identita, dresy, ovšem ne každý je stihne obléct. Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci přiznal několikeré zúžení slávistického kádru, to první brzy potká Maksyma Talovierova, Daniela Samka, nejspíš i Srdjana Plavšiče a v jednání je taky prodej Petera Olayinky do Turecka. Políček slíznul i Jan Kuchta, který to z Lokomotivu Moskva vzal do konkurenční Sparty. „Kdo to je? Mně se těžko hovoří o lidech bez vychování,“ rýpnul si předseda Jaroslav Tvrdík.

Bezmála tříhodinový pompézní program, následná afterparty. Takhle Slavia pojala předsezonní tiskovou konferenci, na níž představila svou novou identitu i strategické partnery Fortunu a Mototechnu. S jejich pomocí mají podle Jaroslava Tvrdíka činit příjmy klubu pouze z obchodních smluv kolem 200 milionů korun.

„Jsme ekonomicky stabilní,“ řekl Tvrdík, kterému zdravotní stav umožnil se večera zúčastnit. A jak bývá zvykem, celou akci řídil dlouhými monology, v nichž mimo jiné s nadějí vzpomenul i plánovanou výstavbu akademie na Šeberově, čemuž má být nakloněné zastupitelstvo městské části i Magistrát hlavního města Prahy. Teoreticky na podzim by mohly za ideálních podmínek začít oficiální práce.

Právě to má být vrchol, nebo „poslední splněný sen“, jak to sám Tvrdík nazval, za jeho působení v klubu. Na tiskovce totiž zazněly úspěchy mládežnických výběrů červenobílých a jejich ženského týmu. A že áčko se má pochlapit a vrátit po pauze titul do Edenu.

„Trenér se těmto vyhlášením vždycky brání, mám prý být opatrný. Já jsem, ale smysl působení tady a mou extrémní motivací je, aby se sem titul zase příští rok vrátil,“ přeje si Tvrdík a Jindřichu Trpišovskému vzkázal, že k tomu dostal posily, po kterých toužil.

Tvrdík zpět ve Slavii. Nejsem úplně zdravý, budu ještě bojovat. Klub mě potřebuje Video se připravuje ...

K těm šesti pro áčko, nepočítáme-li příbramského juniora Denise Halinského, má ovšem přibýt ještě aspoň jedno jméno. Kýžený stoper, ideálně nejspíš Isak Hien ze švédského Djurgardenu, v jehož případě by se v příštích dnech mohla pohnout jednání. Švédský celek totiž dosud trval na tom, že před začátkem přestupního termínu nemíní svého důležitého hráče bez náhrady uvolňovat, ostatně taky ho čekají evropská předkola. Okno se ve Skandinávii ovšem nyní otevírá…

„Ty varianty máme celkem tři. Isak, pak ještě jeden zahraniční hráč a jeden z české ligy,“ doplnil to Trpišovský.

„Přijde ovšem i zužování, teď jen musíme jednat opatrně, protože evropské trhy se teprve otevírají a může se to dotknout i nás. Nicméně na konci bychom chtěli mít 22 hráčů do pole, z nichž dva by měli pendlovat mezi áčkem a béčkem,“ vysvětlil Trpišovský.

První vlna zatřese kádrem přímo teď, v nejbližších hodinách, nebo dnech. Na hostování mají odejít Daniel Samek a Maksym Talovierov kvůli vyššímu vytížení, jak avizoval deník Sport, podobný osud potká i Srdjana Plavšiče. A na prodej je Peter Olayinka, o něhož podle Tvrdíka usilují celkem tři turecké kluby, jedním z nich by měl být Trabzonspor.

„Pokud se to stane, mohlo by jít o příjem v desítkách, možná stovkách milionů korun,“ odhaduje Tvrdík.

Mezi dalšími by měli být například Ubong Ekpai a Mick van Buren.

Sezona startuje Slavii už příští týden prvním zápasem druhého předkola Konferenční ligy.