Sparta si pojistila Karabce, už nosí č. 10: Chci dokázat, že to zvládnu převzít

Sparta se dohodla na nové dlouholeté smlouvě s talentovaným záložníkem Adamem Karabcem. Sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický nechce nic ponechat náhodě, současný kontrakt by totiž mládežnickému reprezentantovi skončil v létě 2023. „Jsem nadšený, že jsme se domluvili, můžu tady pokračovat a pořádně ukázat, co ve mně je. Sparta je pro mě nejvíc, co si v Česku dokážu představit,” prohlásil Karabec ambiciózně po podpisu. Ambice naznačil už volbou dresu s číslem 10. Co k tomu řekl?