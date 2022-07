Rána pro Jablonec! Chramosta se sám zranil. Sassuolo Horejšův tým zlomilo

PŘÍMO Z ITÁLIE | Dva lehké góly po půli a zranění útočníka Jana Chramosty, který si sám pochroumal kotník a odkulhal do autobusu. To jsou negativa bitvy Jablonce se Sassuolem (1:3) v rámci soustředění v Itálii. Dobré zprávy? Srdnatý výkon v první hodině hry, kumšt navrátilce Vladimira Jovoviče a útočné posily Václava Sejka.

Právě sparťanský bijec vstřelil gól na 1:1. Obstál také David Heidenreich, čerstvá akvizice z Atalanty Bergamo a očekávaný nový šéf obrany. „Šedesát minut byl náš výkon hodně dobrý, byli jsme nepříjemní. Naše hra měla intenzitu i kvalitu,“ chválil trenér David Horejš speciálně pro iSport.cz.

Pro většinu borců Jablonce to byl velký zážitek. Levý bek Matěj Polidar měl proti sobě mistra Evropy Domenika Berardiho, kapitánskou pásku si připnul na rukáv další italský reprezentant Giacomo Raspadori. „Když jsme nastoupili, všiml jsem si, že Berardi půjde hrát na mě. Ale žádnou vědu jsem z toho nedělal. Trošku jsme se pokopali, takže dobrý,“ líčil s úsměvem mladík Polidar.

Na rovinu, sedmadvacetiletý italský šampion umí hrát daleko lépe. V této fázi přípravy nemá důvod vydat ze sebe to nejlepší. Jeho čas přijde později. „Když dostal balon, bylo vidět, že je kvalitní. Ale vlastně nic nepředvedl,“ hodnotil jeho výkon host ze Sparty.

Jedenáctý tým posledního ročníku Serie A zkrátka poslal do hry ve sportovním centru v malebném alpském městečku Di Vipitelo to nejlepší, co má v kádru. Do akce šli za občasných silných poryvů větru kromě členů „squaddry azzury“ například Turek Ayhan, Francouz Maxime Lopez nebo Brazilec Henrique. „Pro nás super zkušenost,“ lebedil si Polidar navzdory porážce.

Také Horejšova parta ukázala kvalitu. Zejména Černohorec Jovovič, jenž se dvakrát hbitě uvolnil a prudkou ránou levačkou z křídla donutil brankáře Consigliho k těžkému zákroku. A taky se poštěkal s Frattesim, do krátké strkanice se zapojil i Berardi.

Z betonové tribuny to kousek od skupinky italských tifosi, kteří měli ve výbavě světlici i dýmovnice, sledoval klubový boss Miroslav Pelta. Po boku měl věrného parťáka Karla Březinu, bývalého kontroverzního ministra za ČSSD.

Co viděli? Do poločasu dva krásné góly po rychlých akcích. Tu první zakončil Davide Frattesi, jenž lehce usměrnil míč do odkryté brány. Český sok kontroval rovněž náramně. Aktivní Jakub Považanec prostrčil do uličky Václavu Sejkovi a ten bravurně obstřelil gólmana. „Venca předvedl skvělý výkon,“ pronesl uznale Horejš. Jen v civilu ho pozorovali zranění záložníci Malínský s Kratochvílem, kvůli nevolnosti nepřijel s týmem útočník Václav Kadlec. Zatímco Miloš Kratochvíl bude záhy opět „ready“, u Tomáše Malínského si vyžádá léčba delší dobu.

Další rána přišla přímo na hřišti. Střídající Chramosta si při rozjezdu útoku šlápl na míč a v doprovodu odkulhal. „Doktore, co to je?,“ volal Pelta z tribuny směrem k hrací ploše. „Kotník,“ odpověděl klubový lékař. Nejspíš půjde o vnitřní natažené vazy. To je nemilá zpráva i pro Bohemians, kteří stále touží po Chramostově návratu do Dolíčku. „Bohužel trávník byl mokrý možná tři minuty,“ postěžoval si Polidar. „Chtěli jsme dát Chramovi prostor. Je mi to líto,“ povzdechl si kouč nad jeho smůlou.

Po Chramostově nuceném odchodu obstaral Maročan Abudulrahman Harroui dorážkou přímého kopu vítěznou branku Sassuola.Na ni ještě navázal pumelicí na zadní tyč útočník Grégoire Defrel. To už jablonecká defenziva vyráběla chyby. „Posledních třicet minut bohužel znehodnotilo celý výsledek. Už jsme byli pomalí, nedostupovali jsme hráče a nebyli jsme tak kvalitní na míči jako předtím,“ viděl jasně Horejš. „Rozhodly individuální chyby. My je prostě v zápasech děláme. Směrem dozadu máme velká okýnka. Ty dva góly byly laciné,“ věděl.

Bude lepší, když se jeho svěřenci odpíchnou od úvodní půle. Ta měla parametry. „První dvě šance jsme měli my,“ podotkl Polidar. „Bohužel jsme je neproměnili a oni nám pak ukázali, jak se zakončuje. Ale v prvním poločase jsme až na pár výjimek hráli to, co jsme si řekli,“ ocenil. Z pobytu v Itálii je nadšený. Nemá žádné výhrady. „Jsem tady poprvé a všechno je super,“ shrnul jednoduše soustředění v Alpách.

Na jeho konci se Severočeši střetnou příští čtvrtek se Spezií Calcio, dalším účastníkem Serie A.