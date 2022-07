Rosický: Titul je ultimátní cíl. Doufám, že z jádra týmu už nikdo neodejde

Vstupuje do nové éry. On i celá Sparta. Sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický po další neúspěšné sezoně vložil důvěru do dánského odborníka Briana Priske. Pro Rosického je to od nástupu do funkce v pořadí už pátý kouč. A bývalý záložník věří, že tentokrát zvolil správně. „Ultimátním cílem je titul, ale jsme na začátku nové cesty, které chceme dát čas a šanci,“ zdůraznil na předsezonní tiskové konferenci.