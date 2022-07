Baník bez pohárů, Janošek bez opce. Pardubice jsou restart, hlásí posila

Zhruba dva roky o něj Baník stál, aby ho pak po jednom nepovedeném zápase odstavil a už mu nedal čuchnout. 217 minut a hotovo. Dominik Janošek rázem věděl, že v Ostravě nezůstane. Změnit to mohl postup Slezanů do evropských pohárů, což by aktivovalo povinnou opci na přestup z Plzně. Nestalo se. Čtyřiadvacetiletého středopolaře nakonec z Viktorie překvapivě vykoupily Pardubice.

V generálce proti Vlašimi (2:0) ukázal Dominik Janošek, že Pardubicím pomůže s výstavbou a kreativitou. Zvlášť když kapitán Jan Jeřábek je zraněný a bude chybět déle.

„Tesla“ má nového režiséra. „Jsme o něm přesvědčení, proto jsme ho brali,“ usmívá se trenér Jiří Krejčí.

V duelu se sympaticky kombinujícím druholigistou byl Janošek nejlepším hráčem. „Chtěli jsme zvýšit konkurenci, pravdou je, že máme ve středu trošku přetlak. Soutěž je však dlouhá, liga nejde odehrát ve třinácti lidech. Když máte dvacet vyrovnaných hráčů, je to pro trenéry super. Musíme akorát najít ideální složení, aby to fungovalo,“ dodává kouč.

Zatím mu středová trojice vychází na Janoška (šestka), Tomáše Solila (osmička) a Michala Hlavatého (desítka), což je v rámci ligy nadstandard. Navíc perspektivní s průměrným věkem 23,5 let. Připočteme-li Emila Tischlera, má realizák na výběr z opravdové kvality.

„Fakt jsem příjemně překvapený. Hra nějak vypadá, i tréninky jsou na skvělé úrovni,“ pochvaluje si Janošek.

Zvlášť kooperace s podobně kombinačně naladěným Hlavatým, další posilou z Plzně, vypadá zajímavě. „Je to super. S Míšou jsme stejný ročník 1998, dlouho jsme velcí kamarádi. Je dobré, že to funguje i na hřišti. Mám hru založenou na tom, že chci být hodně na míči a tvořit šance pro kluky. Bylo by špatně, kdybych se měnil. Snad na to v lize navážeme,“ přeje si.

Jeho kariéra se přitom mohla vyvíjet úplně jinak. Na konci letošního února měl koupené letenky do Norska, jednou nohou už byl v druholigovém Stabaeku, který mu nastínil smysluplný projekt. Jenže na poslední chvíli se ozval Baník, jemuž se zranil Daniel Tetour i Lukáš Budínský, a Janošek neváhal. O zájmu z Bazalů totiž dlouhodobě věděl, navíc mu imponovali fanoušci a historie.

O to překvapivější bylo, jak s ním v Ostravě zametli. Rychle si vybojoval místo v užším kádru, posléze v základní sestavě.

Jenže po čtvrtém zápase už další šance nepřišla. Po týmovém kolapsu doma proti Karviné (1:3) byl již v polovině března odstaven. Nastoupil ještě ve čtyřech utkáních za třetiligové béčko, kde nastřílel sedm gólů, a postupně se z klubu tiše vypařil.

„Šel jsem tam s povinnou opcí, která by se uplatnila jedině v případě postupu Baníku do evropských pohárů. Nějak se to nesešlo a vedení pak dalo šanci mladým, což absolutně respektuji. V Česku to takhle chodí, beru to jako další zkušenost,“ smířlivě bilancuje.

FCB skončil pátý, ale kdyby měl zájem, majitel Václav Brabec by se díky vřelým vztahům s plzeňským bossem Adolfem Šádkem určitě domluvil.

Ostravské jaro nicméně nebylo povedené a Janoškovi nesedl ani jednoduchý způsob hry kouče Ondřeje Smetany. Zkrátka všechno špatně.

„Ten styl mi moc nesedl... Až pod panem Galáskem by to bylo lepší, ale to už byl trenér ztotožněn s tím, že mají hrát jiní. Byl jsem s tím v pohodě. A jestli nelituju, že jsem tehdy nezvolil Norsko? Neřeším to. Aspoň mi to otevřelo oči. Budu makat, aby zase nějaká zahraniční nabídka přišla,“ říká.

Teď však přišla nabídka z východu Čech. Skromný klub, který se ale přes léto nebál investovat, je pro Janoška již sedmým prvoligovým celkem v kariéře.

„Neobvyklé, co?“ krčí rameny. „V Plzni jsem byl čtyři roky, ale spíš jsem paběrkoval po hostováních. A ta mi moc nevyšla. Teď se snažím nastartovat kariéru, udělám všechno pro to, abychom vyhrávali.“

Viktoria o Janoška přestala stát, ačkoli loňský podzim v jejích barvách zvládl slušně. Rodák z Rajhradu byl označován za náhradu za Lukáše Kalvacha, který má před sebou vzhledem ke kontraktu do června 2023 zřejmě poslední měsíce v Doosan Areně. Přednost ale dostal Kristi Qose.

„Budu na Plzeň vždycky vzpomínat jen v dobrém,“ ujišťuje. „Super zkušenost. Limba (David Limberský), Hrošo (Patrik Hrošovský) a další mi toho hodně předali,“ cení si odchovanec brněnské Zbrojovky. Ligový debut za Pardubice ho čeká v neděli proti Českým Budějovicím v Ďolíčku.

V sestavě by se měly objevit i další posily. Hlavatý, levý bek Matěj Helešic, stoper Tomáš Vlček a pravděpodobně i Brazilci Bernardo Rosa a Leandro Lima, který Vlašim sejmul brankou a asistencí.

Podle informací Sportu ještě klub usiluje o Filipa Čiháka (Plzeň), Jiřího Bederku (volný hráč) nebo Jakuba Matouška (Olomouc). Obránce Dávid Krčík naopak stoprocentně nedorazí, už patří Karviné.

Pravděpodobná sestava Pardubic

Markovič

Rosa Vlček Toml Helešic

Janošek

Lima Solil Hlavatý Vacek

Černý

*Zvýrazněni jsou noví hráči v kádru