Hradec řeší obranný trojzubec. Dočká se posily z Plzně? Co Sparta se Slavií?

Na hřišti byli. Ale jen symbolicky. Jan Král se jmenovcem Mejdrem, opory hradecké defenzivy v minulém ročníku, v němž „votroci“ senzačně proklouzli do skupiny o titul ve fotbalové lize, už kopou jinde. První v Belgii, druhý ve Spartě.

Přesto se jejich jmenovky objevila na place při zápase v Chrudimi, kde Hradečtí absolvovali generálku před startem elitní soutěže, při němž se příští neděli potkají se Slavií. Černobílí zvádli výhru nad druholigovým sokem 4:1 totiž ve starých dresech, proto letní novicové naskočili v trikách minulých tahounů. Vojtěch Smrž (posila z Karviné) si „zahrál“ na Krále, Ondřej Ševčík (Líšeň) na Mejdra.

I to demonstruje, že defenziva se mění. Pro Hradec to může znamenat jisté nebezpečí, protože právě na její kvalitě měl postaven minulý rozmach.

„Obrana byla to, co nás zdobilo. Musíme zase být pevní,“ říká brankář Patrik Vízek. Hradec sice inkasoval 52 branek za 35 zápasů, což ho řadí na deváté místo v této disciplíně, ale numero je ovlivněn právě úspěchem. Se Spartou, Slavií, Plzní, Slováckem a Baníkem se potkal třikrát v sezoně, i to se podepsalo na konečném čísle.