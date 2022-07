Téměř suverénní Bohemians. Varování na závěr, klokani ještě hledají

Trenér Jaroslav Veselý svým chlapcům opakuje: „Dokud to jde, vyhrávejme. Bez ohledu na to, kdo proti nám stojí.“ Vršovická parta se přikázáním kouče během léta řídila takřka stoprocentně, zvítězila v pěti ze šesti přípravných duelů. Porazila české a dva rakouské druholigové soky, devátý tým polské ligy Cracovii Krakov i Újpest, šestý nejlepší klub Maďarska.

„Přenesli jsme si to z konce minulé sezony, kdy jsme solidně odehráli nadstavbu i baráž. Nicméně výsledky v přípravě jsou pro mě druhotné. Daleko víc mě zajímá způsob hry a výkony jednotlivců i týmu,“ říká trenér Veselý. „Výhry v přípravě nám před začátkem sezony můžou vylepšit sebevědomí, ale to hlavní přijde až v lize.“

Veselého může těšit 15 vstřelených gólů („klokani“ se trefili ve všech zápasech, což u nich není samozřejmost) a relativně pevná byla i defenziva, která dvakrát udržela nulu. Z letních posil je nejdál defenzivní záložník Adam Jánoš, jenž se po letech vrátil do míst, kde vyrůstal. „Pohybuje se na hraně základu. V minulé sezoně moc nehrál, ale je jen otázka několika týdnů, kdy bude mít znovu stoprocentní herní formu,“ popisuje Veselý.

A další nováčci? Nehoráznou smůlu měl exolomoucký obránce Martin Hála, jenž se zranil hned ve třetím zápase v zelenobílém dresu. Očima kouče Veselého: „Odpověď achilovky na návrat do zápasového zatížení byla jiná, než jsme čekali. Teď se snažíme nespěchat a dát Martinovi čas.“ Zdravotní trable přibrzdily i srbského obránce Stefana Vilotiče a docela slibně vypadá boleslavský host Ladislav Mužík. „Zvýšil konkurenci v útoku a měl několik asistencí, chybí mu jen góly,“ podotýká Veselý.

Mimochodem, právě útok je pro Bohemians (tradičně) citlivé místo. Současná čtyři jména jsou málo, zvlášť když Davida Puškáče a Tomáše Necida opakovaně zrazuje chatrné zdraví. Zbývá už jen mladá dvojice Mužík & Matěj Koubek, takže by se šiknul ještě někdo další. Dalšího mladíka Pavla Osmančíka totiž poslali na hostování právě k Litavce, během přáteláku v Ďolíčku se předvedl gólem.

„Vedení o našem přání přivést útočníka ví, ale komplikuje se to. Snažíme se jednat, máme tři jména,“ poví trenér Veselý. Už během nedávného soustředění v Rakousku vzkázal, že by stál o návrat jabloneckého Jana Chramosty, jenž v Bohemians hostoval už v minulé sezoně a osvědčil se. „Když vidím počet útočníků v Jablonci, myslím, že i pro Honzu by byl odchod vysvobození. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, Může se stát, že útočník přijde až v průběhu srpna nebo září.“

Řečeno s Šimkem a Grossmanem, pro případ ztroskotání je tu pořád ještě David Bartek. Populární veterán na hrotu úspěšně zaskakoval už na jaře a zahrál si tam i v prvním letním zápase proti Táborsku (gól). „Je klika, že Davida máme, v přípravě znovu vyzkoušel několik pozic. V optimálně složeném týmu by takoví hráči měli být třeba čtyři, protože málokdy si můžete dovolit mít všechny posty zdvojené,“ vykládá Veselý.

Posilu do útoku Bohemians teprve hledají, zato nového klíčového sponzora už mají. Šéf Darek Jakubowicz v souvislosti s energetickou společností Malina Group mluvil nejméně o sedmimístné částce do rozpočtu a spokojenost čiší i z trenéra Veselého: „Je dobře, když klub stojí na více nohách. Třeba se to odrazí už na zimních posilách.“

A jak se Bohemians odrazí do nové sezony? Poslední červencový den je čeká pikantní partie v Jablonci, který „klokanům“ těsně po losu odřekl naplánovaný přátelák. „Zajímavých témat bude víc: Honza Chramosta, společný boj o záchranu v minulé sezoně a navíc jablonecký boss Míra Pelta se netají tím, že Bohemku nemusí,“ usmívá se Veselý. „Ale znáte nás: chceme uspět, ať proti nám stojí kdokoliv.“

Bohemians v přípravě:

Bohemians–Táborsko 5:3

Bohemians–Cracovia 2:1

Bohemians–St. Pölten 3:1

Bohemians–Újpest 1:0

Bohemians–Liefering 2:0

Bohemians–Příbram 2:2