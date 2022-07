Fillo je konečně fit, generálka ho zklamala: Tohle by nestačilo

První sezonu ve Zlíně zkazila Martinu Fillovi (36) zranění. V té druhé by to už měl nakopnout. Přípravu odmakal celou, jenže na jeho postu pravého obránce válí talentovaný Martin Cedidla. „Jsem rád, že noha drží. Minulý rok jsem se trápil zdravotně,“ připomíná patálie, kvůli nimž naskočil jen do 26 utkání a vesměs jako náhradník.

V šestatřiceti letech je na sklonku kariéry. Zlínu ale ještě může mazák Fillo pomoct. Motivaci má. „Zatím to není podle představ. Nebylo to ono. Měl jsem samozřejmě větší očekávání,“ nezapírá. Hned po přestupu z Baníku si natrhl sval a poté ho stíhaly vleklé potíže s kotníkem. „I když jsem hrál, bolelo mě to. Nemohl jsem se dostat do správné formy,“ přiznává plzeňský odchovanec.

V přípravě vypadal v některých utkáních velmi dobře. Po generálce s Prostějovem (1:2) však neměl důvod k juchání. Jelínkův výběr vybouchl. „Stálo to za prd,“ ulevuje si. „Musíme přidat, tohle by nestačilo,“ vyhlíží první ligový duel s Mladou Boleslaví.

Do něj půjde Zlín oslabený. Díry jsou hlavně ve středu hřiště, kde citelně chybí technik Robert Hrubý (koleno), dlouhodobě zraněný David Tkáč (stydká kost), rekonvalescent Marek Hlinka a také tahoun Cheick Conde, který už válí za švýcarský FC Curych. „Máme hodně zraněných, to nás provázelo celou minulou sezonu. Zase nejsme v ideálním rozpoložení, do toho máme daleko,“ vidí zřetelně. K tomu měl úraz na skútru útočník Antonín Fantiš, jenž si zlomil klíční kost a bude chybět týdny.

I to je důvod, proč klub nejspíš nabídne smlouvu testovanému Jakubu Yunisovi z Olomouce. Byť je na něm vidět dlouhá pauza. „Určitě se s Kubou budeme bavit, zvlášť po Tondově nehodě,“ říká kouč Jan Jelínek, jež nosí v hlavě variantu s mladým Cedidlou na pravém beku a Fillem v záloze. „Už to tak hráli,“ podotýká trenér. Cedidla navíc může nastoupit i jako stoper.

Horší je to s náhradou za Condeho. Od Josse Didiby, posily z Opavy, čeká Jelínek víc. „Má pasáže, kdy to je přesně to, co chceme. Ale musí přidat v získávání míčů, v tom byl Cheick strašně silný. Joss je jiný typ hráče. Slibuju si od něj ještě víc do defenzivy a při vyjetí, když má před sebou volný prostor. Zatím funguje v otáčení hry, ale potřebujeme, aby i vyvážel balony,“ dodává.