Zlobivec Mara je zpět. Pomůže Liberci? Na „Kamila“ se musí s bičem

Trenér Pavel Hoftych, jenž ho vedl v Liberci, mu říkal Kamile. Přesto mu častokrát nemohl přijít na jméno. Záložník Kamso Mara se nyní vrátil do Slovanu po štaci v Izraeli a mohl by dokázat, že není jen potížista, ale také velmi dobrý fotbalista. Slovan potřebuje ve FORTUNA:LIZE napravit poslední nemastnou sezonu.

Vydupal si přestup z Jihlavy do Liberce, poté ze Slovanu do Jeruzaléma. Kamso Mara, Guinejec, který se nyní vrátil na sever Čech, aby pomohl družině kouče Luboše Kozla ve fotbalové lize k lepší než deváté figuře z poslední sezony, není rozhodně jednoduché „zboží“.

Na druhou stranu je elegán ovládající střed hřiště velmi dobrý hráč. Rozhodně vysoký nadprůměr, ryze fotbalově prověřená kvalita. „Má něco, co jiní hráči nemají. Umí dát gól, třeba ze standardky, jak jsme viděli teď v Rakousku,“ ví kouč Luboš Kozel.

„Pokud ho dokážou zpacifikovat, pracovat s ním, aby nelítal někde na obláčku, může jim hodně pomoct. Má jiné prvky než místní kluci. Je to dobrej hráč,“ pronese bývalý záložník Petr Nerad, jenž se s Marou potkal na jaře roku 2018 při angažmá v Jihlavě.

Tehdy spolu prožili pád z nejvyšší soutěže, ale také Marův rozmach i výstřelky. „Trenér Martin Svědík mu nedal vydechnout. Myslím, že na Maru musíš s bičem. Martin ho držel zkrátka. Klečel na něm. Proto vylétl,“ vzpomíná Nerad.

Ano, stalo se. Tím však přišel také problém. Guinejec se společně s manažerem shodl na tom, že je pro něj druhá liga, kam Jihlava zahučela, malá. „Poslouchal ho, říkal mu, že by to bylo pod jeho úroveň,“ podotýká na adresu Daniela Chrystomeho, který zastupuje například Abdallaha Simu či Cheicka Kondeho, Nerad.

Tlak od agenta, plus Marova tvrdá hlava, se projevovaly jednoduše. Záložník přestal fungovat. Nechodil na tréninky, vypráví se bajky o tom, jak se zamkl v bytě, aby na něj nikdo nemohl. Přesun na sever si Mara nakonec vymohl. Ve Slovanu válel, ale…

Rovněž tady si postupně začal vtloukat do hlavy, že by se rád posunul. A dával to najevo více, než bylo zdrávo. Kouč Pavel Hoftych, nyní šéf v nedaleké Mladé Boleslavi, ho dokonce opakovaně vyřadil z kádru.

Mara si nakonec vytrucoval přesun do Izraele. Šlo však jen o hostování, proto je po roce zpátky. V Beitaru Jeruzalém si ho nenechali, minimálně statistikou rozhodně neohromil. Tudíž není divu.

Teď jde o to, zda může být Mara pro Liberec ternem. Podle kouče Kozla ještě není fyzicky stoprocentní, přesto by mohl být v neděli v zápase na Spartě v sestavě. Další střeďák Mohamed Doumbia má totiž zdravotní potíže, tudíž se otvírá místo pro dlouhonohého excentrika.

Liberec by však potřeboval, aby svoji hru uzpůsobil mančaftu. Slavia si totiž nakonec stáhla na hostování Christa Tiéhiho, proto má Kozel skulinku na pozici číslo šest, tedy na defenzivním záložníkovi.

„Ani jeden z kluků, co máme, není vyloženě šestka. Není to jejich post,“ přizná Kozel. „Kamsa vidím někde mezi šestkou a osmičkou,“ přikývne Nerad.

V překladu: Mara hraje radši výš, blíže k bráně soupeře. Zapojuje se do ataků na bránu soka. Tiéhi měl jako první přikázání zabezpečenou defenzivu.

„Kamso to může zvládnout, ale musí na něj být trenér pes. Jinak to bude lážo plážo,“ usmívá se Nerad.

Kozel holt bude muset přitvrdit.