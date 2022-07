Dotazník redaktorů: Titul pro Slavii, jeden tip i na Spartu. Kdo překvapí?

Kdo vyhraje titul?

Jan Podroužek - Slavia

Tři sezony v kuse docela suverénně šéfovala ligovému fotbalu, a minulá nepovedená sezona může posloužit jako dobré poučení. Navíc tým staví čtyři a půl roku v kuse ten samý realizační tým proškolen právě posledním nezdarem.

Radek Špryňar - Sparta

Po neskutečném trapasu v Norsku to bude znít bláznivě, možná budu některými čtenáři vyzván k návštěvě lékaře, ale Sparta se dá dohromady. Pokud si po podzimu udrží rozumnou, čti pětibodovou, ztrátu na Slavii s Plzní, může titul urvat. Není to tip z rozumu, jde spíš o pocit. A taky míru pravděpodobnosti. Vždyť na Letné slavili naposledy v roce 2014…

Jakub Dvořák - Slavia

Má obrovský hlad po úspěchu a skvěle namixovaný kádr. Posily, které v létě proudily do Edenu, dávají smysl. Ewerton, Jurečka, Tiehi i Santos Slavii posunou opět dál. Plzeň ovlivní cesta Evropou a Sparta má své trable, které ji nyní výrazně ovlivňují.

Jiří Fejgl - Slavia

Udělala skvělé posily: Santos, Jurečka, Ewerton, Tiéhi. Síla se ještě znásobila. K tomu se do hry vrací první muž klubu Jaroslav Tvrdík. Mužstvo bude pod ostrým dohledem a trenér Jindřich Trpišovský ho vrátí na první příčku.

Michal Koštuřík - Slavia

Po prvním pohárovém kole to je ještě jasnější. Sparta se psychicky zdecimovala hned na startu, přetížená Plzeň zázrak z minulé sezony nezopakuje. Slavia má nejsilnější, nejvyrovnanější, nejpočetnější kádr a hraje nejlepší fotbal.

Michal Kvasnica - Slavia

Zanalyzovala si neúspěšný závěr minulého ročníku, důkladně si odpočinula, okysličila kádr o hladové posily a konečně určila brankářskou jedničku. Tohle všechno spolu se šiří mančaftu a kvalitním realizačním týmem vrátí titul do Edenu.

Martin Mls - Slavia

Čekám, že zarputilá Plzeň i Sparta s novým trenérem to dotáhnou maximálně ke stříbru a na trůn se vrátí supersilná parta z Edenu. Nakopne ji překvapivé druhé místo z minulé sezony, přesně tuhle zkušenost červenobílý tým potřeboval.

Jonáš Bartoš - Plzeň

Odvážná myšlenka, ale proč ne. Bílkova družina vytěží obhajobu z kompaktnosti kádru a nastaveného směru, jaký v klubu stoprocentně funguje. Spartě ještě potrvá zkvalitnit omlazené mužstvo, Slavia až příliš často šíbuje se sestavou a nevyhnou se jí ztráty.

Kdo bude hráčem sezony?

Jan Podroužek - Lukáš Provod

Nejdřív se bude těžce rozbíhat, pořád je na něm znát dlouhá pauza kvůli zranění, z níž se složitě dostával i na sklonku letošního jara. Jeho síla a výrazná hra by ale při ideální kondici měla být jedním z hlavních motorů Slavie.

Radek Špryňar - Lukáš Kalvach

Plzeň i v nové sezoně vidím hodně vysoko, Lukáš Kalvach už v minulém ročníku byl naprosto klíčovým hráčem. Vnímám, že v očích fanoušků není tolik doceněný, jenže má úžasné čtení hry, schopnost odebírat míče a nesmírně efektivně zakládat protiakce. V tom je nejlepší v Česku.

Jakub Dvořák - Ewerton

Posunul se do top klubu, kde by měl své schopnosti ještě více zúročit. Jsem přesvědčený, že z něho Jindřich Trpišovský udělá nejlepšího hráče ligy. Takového hráče Sparta ani Plzeň nemají.

Jiří Fejgl

Kdo by čekal, že bodování Sportu vyhraje v minulé sezoně Adam Vlkanova? Opět čekám nějakou kometu, možná kometku. Kupříkladu Christian Frýdek v Liberci roste. Logicky, už vzhledem ke gáži, by měl vyčuhovat Jan Kuchta.

Michal Koštuřík - Yira Sor

Nevěřím na to, že se může prosazovat jen v Evropě. Rychlost, dravost a nekompromisní řešení koncovky předvede už i na tuzemské scéně. Slavii vystřílí nigerijský diblík titul a sobě ještě lepší angažmá v cizině. Za velké peníze.

Michal Kvasnica - Ewerton

Nejsem si jistý, jak bude brazilský technik platný v evropských zápasech, kde je intenzita hry na úplně jiné úrovni. Jsem však přesvědčený, že ve FORTUNA:LIZE exploduje Ewerton i díky novým spoluhráčům ještě víc než naposled.

Martin Mls - Jan Sýkora

Kandidátů je spousta: těším se na nového slávistu Ewertona, sparťanskou posilu Jana Kuchtu či plzeňského sběratele nul Jindřicha Staňka. Na trůn vybírám čiperného záložníka Plzně, jenž se loni po letech vrátil domů a sbírá plusové body.

Jonáš Bartoš - Lukáš Provod

Po zdravotních problémech zvládne sezonu v plné síle a stane se hlavní ofenzivní tváří Slavie. Poctivý a dynamický univerzál si ošéfuje střed pole a týmu pomůže výbornými statistikami, stane se nejproduktivnějším hráčem.

Kdo překvapí? Pozitivně, nebo negativně

Jan Podroužek - Boleslav do šestky

Pavel Hoftych má díky svému kouzlu osobnosti schopnost vytvořit v mužstvu správnou atmosféru, umí se chovat k osobnostem i šlapat po mladých. Mladá Boleslav by se konečně od jara 2017 mohla umístit v širší špičce.

Radek Špryňar - Liberec

Každý rok se najde tým, který vyšplhá do horní poloviny tabulky, a lidé jsou z něj paf. Předloni Pardubice, naposledy Hradec. Nyní to na takovou bombu nevidím, ale hodně věřím posunu Liberce. Luboš Kozel je trenér s vysokým potenciálem. Slovan bude čtvrtý, hned za svatou trojicí.

Jakub Dvořák - Liberec

Luboš Kozel složil zajímavé mladé mužstvo, které by se po čase mohlo znovu zapojit do bitvy o elitní šestku. Dost možná svede souboj s konkurenčním Jabloncem.

Jiří Fejgl

Pozitivně Baník. Do Ostravy se vrátil miláček Pavel Vrba, klub dostal šťávu. Zafunguje pouto, a to i přes fakt, že kádr není úplně vyladěný. Vidím to na třetí místo. Negativně? Nepůjde o úplný průšvih, ale myslím, že Slovácko spadne do střední skupiny.

Michal Koštuřík - Slovácko

Překvapí tím, že potřetí v řadě vystřihne skvělou sezonu. Bez ohledu na změny v kádru a odchody stěžejních borců Jurečky, Sadílka a Cicilii. Tento tým má věkový i výkonnostní limit výš než ostatní. Do pětky bude zase.

Michal Kvasnica - Boleslav a Liberec

Nevidím náhrady za produktivní duo Ewerton, Douděra. Přitom za ně, stejně jako za Filu, Juráska, Tatajeva či Klímu, dorazily slušné peníze. Mladá Boleslav zažije (pod)průměrný rok, naopak šestkou překvapí Kozlův Liberec.

Martin Mls - Jablonec

Nový kouč David Horejš má po úspěšných letech v Budějovicích energii i vizi, seveřané by už neměli hrát o záchranu. Nebo ano? Klíčovou otázkou je, jak se bude vyvíjet kauza bosse Miroslava Pelty, klub je na něm existenčně závislý.

Jonáš Bartoš - Brian Priske

Výbuch v poháru Spartu poznamená, nicméně na domácí scéně zvládne alespoň malé reparáty. Ve hře o titul se udrží až do nadstavby, pod dánským odborníkem mladé mužstvo poroste. Priske získá body za herní progres i sympatické vystupování.

Kdo sestoupí?

Jan Podroužek - Bohemians, Teplice

Nevděčná kolonka, hlavních kandidátů může být až sedm. Rozporuplně působí těžkopádní Bohemians a výrazně oslabené Teplice, dva tradiční kluby, které by člověk radši viděl mezi elitou.

Radek Špryňar - Brno

Do sezony vstupuje prakticky s druholigovým kádrem, což nutně nemusí znamenat malér, viz Hradec předchozí ročník. Jenže tam byla situace jiná, přišel nový trenér s jinými metodami. V Brně zůstává vše při starém. Neskutečně klepat se budou Teplice, kterým odešlo trio nejlepších hráčů…

Jakub Dvořák - Brno a Hradec Králové

Východočeši přes léto oslabili, v kádru zůstal kyselý kapitán Adam Vlkanova. To nevěstí nic dobrého. Moravané mají na papíře jeden z nejslabších kádrů v lize. Ale třeba překvapí. Nováčkům liga přeje.

Jiří Fejgl - Brno a Teplice

Oba týmy mají neuspokojivé kádry a neprotřelé trenéry, byť bývalé skvělé hráče. Severočeši oslabili o tři výrazné tváře (Fortelný, Tijani, Sejk). Brno je jiný nováček než Hradec s Pardubicemi v posledních sezonách. Na východě budovali týmy dlouhodobě.

Michal Koštuřík - Hradec Králové

Je mi líto, ale vidím to na sympatický soubor nestora Miroslava Koubka. Bez Mejdra, Krále a se zklamaným Vlkanovou to budou mít Východočeši hodně těžké. Stejně jako nováček z Brna. S ním se budou topit na dně.

Michal Kvasnica - Teplice

Pohled na soupisku ve mně evokuje druholigové mužstvo. Kouč Jarošík ztratil kvalitní osu sestavy (Tijani, Fortelný, Sejk), přišel také o šikovného Žitného a zkušenost (Ljevakovič, Moulis, Mareš). Záchrana by byla zázrakem.

Martin Mls - Brno

České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové. Všichni tři poslední nováčci bavili svěžím fotbalem a v první sezoně po návratu se nebáli o sestup, ale co Zbrojovka? Chybí stabilnější zázemí i víc zajímavých jmen na soupisce.

Jonáš Bartoš - Teplice

Na severu Čech si dlouho koledují a nová sezona jen ukáže sestupnou tendenci v kvalitě mužstva. Trenér Jarošík se může stavět na hlavu, ale když chybí hráčská kvalita… Jiné týmy přiváděly zajímavé hráče, „skláři“ se ale protrápí až k druholigové příslušnosti.