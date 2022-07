Rozpis zápasů 1. kola FORTUNA:LIGY. Slavia s Hradcem, Liberec na Letné

Kapitán plzeňské Viktorie Lukáš Hejda by měl stihnout start nové sezony • Pavel Mazáč / Sport

Čekání českých fotbalových fanoušků je u konce! V sobotu 30. července od 16 hodin se třemi duely rozehraje 1. kolo nového ročníku FORTUNA:LIGY. Hned na úvod se utká Baník se Sigmou, Slovácko pak zavítá na půdu Zbrojovky Brno, která se vrací do nejvyšší české soutěže. Přinášíme na iSport.cz kompletního průvodce 1. kolem FORTUNA:LIGY.

Rozpis zápasů 1. kola FORTUNA:LIGY 2022/23

Jak sledovat FORTUNA:LIGU 2022/23 v TV?

Všechny zápasy první fotbalové ligy odvysílají v ročníku 2022/2023 exkluzivně stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Oba zmíněné kanály jsou součástí balíčku Sport Plus, který pořídíte za 299 Kč měsíčně nebo 239 Kč měsíčně při platbě na celý rok. Do nového ročníku české nejvyšší fotbalové soutěže si stanice O2 TV Sport připravila hned několik novinek.

„Pokračujeme ve výrazné podpoře českého fotbalu, který vysíláme již sedmým rokem. Každou sezonu investuje O2 TV do produkce FORTUNA:LIGY přes 80 milionů korun, ať už se jedná o moderní HD přenosové vozy, doprovodná zápasová studia či pořady jako je například show TIKI-TAKA. Fanoušci se nadále mohou těšit na technologické inovace. Všechny stanice nově odbavujeme z moderního pracoviště, které nám umožní kvalitnější výrobu všech formátů. Ve studiu představíme nové prvky v rozšířené a virtuální realitě s 3D grafikou a budeme nadále využívat i unikátní kamerový systém O2 TV Cable CAM,“uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

Program vysílání k FORTUNA:LIZE na O2 TV Sport

pátek 29. 7. od 20:00, FORTUNA:LIGA Preview s Petrem Svěceným a Davidem Sobiškem

s Petrem Svěceným a Davidem Sobiškem sobota 30. 7. od 15:30, Baník Ostrava - Sigma Olomouc a studio s Petrem Svěceným

a studio s Petrem Svěceným sobota 30. 7. od 18:20, Teplice - VIktoria Plzeň a studio s Petrem Svěceným

a studio s Petrem Svěceným sobota 30. 7. od 21:30, F:INITO

neděle 31. 7. od 15:30, Hradec Králové - Slavia Praha a studio s Michalem Hrdličkou

a studio s Michalem Hrdličkou neděle 31. 7. od 18:20, Sparta Praha - Slovan Liberec a studio s Michalem Hrdličkou

a studio s Michalem Hrdličkou neděle 31. 7. od 21:30, F:INITO

pondělí 1. 8. od 20:00, TIKI-TAKA

Složení redakce O2 TV Sport pro aktuální ročník FORTUNA:LIGY

Moderátoři studií Petr Svěcený, David Sobišek, Michal Hrdlička Rozšířený tým expertů David Holoubek, Petr Mikolanda, Jakub Podaný, Jan Rajnoch, Jan Rezek, Antonín Rosa, Horst Siegl, Petr Švancara, Martin Vozábal Komentátoři Tomáš Radotínský, Jan Homolka, Václav Pilný, Aleš Svoboda, Vlastimil Kaiser, Radek Šilhan, David Nyč, Michal Řežábek, Jakub Vančura Reportéři Tereza Kubíčková, Denisa Doležalová, Klára Janáčková, Eliška Machová, David Sobišek, Vladimír Grebennikov, Radek Šilhan, Antonín Rosa

S novou sezonou přichází iSport Index

Kdo z hvězd FORTUNA:LIGY má největší ofenzivní přínos? Od sezony 2022/23 to bude na základě přesných dat poprvé měřit a hodnotit iSport Index. „Jedná se o první implementaci dat do českého fotbalu,“ pochvaluje si projekt deníku Sport a webu iSport.cz Verner Lička. A jak to funguje?

Oficiální míč FORTUNA:LIGY 2022/23

Všechna utkání první fotbalové ligy se od následující sezony budou hrát premiérově s jednotným míčem. Symbolicky nese název První. Podle předsedy Ligové fotbalové asociace Dušana Svobody si tím soutěž dala dárek k blížícímu se výročí samostatné nejvyšší soutěže, od jejíhož vzniku uplyne příští rok 30 let.