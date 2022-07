Samek odchází ze Slavie do Lecce. Nechceme bránit růstu, říká Bílek

Jak už během pátku informoval iSport.cz , mladý záložník Daniel Samek opouští Slavii a přestupuje do italského Lecce. Osmnáctiletý středopolař v dresu Pražanů celkem odehrál 21 ligových zápasů, ve kterých vstřelil 3 góly. Teď podepsal na jihu Evropy pětiletou smlouvu, Slavia by měla získat zhruba 2 miliony eur (50 milionů korun).

„Užil jsem si každý zápas za Slavii, nikdy nezapomenu na první ligový start, první branku. Těžko uvěřit, že to je na nějakou dobu naposledy. Itálie je pro mě velká výzva,“ uvedl Samek na klubovém webu „sešívaných“ s tím, že věří, že by se do Edenu jednou mohl vrátit.

V úvodu letní přípravy měl nakročeno na hostování do Mladé Boleslavi, se kterou už i trénoval, nakonec ovšem míří do zahraničí.

„Dan z mládeže až neuvěřitelným způsobem vlétl do A-týmu Slavie a zaujal mnoho skautů po Evropě. Když na něj nyní přišla nabídka, rozhodli jsme se, že nebudeme chtít bránit jeho sportovnímu růstu a přání odejit do Serie A. Chtěl bych mu popřát, aby se v Itálii prosadil,“ poznamenal sportovní ředitel ligového vicemistra Jiří Bílek.