Osm tisíc lidí, nahrávač Řezníček i cenný bod. Brno je zpět a řeší posily

Ve druhé lize sázel Jakub Řezníček góly. Nejvíc ze všech. V obnovené prvoligové premiéře se převtělil v nahrávače. Dvě přihrávky zkušeného útočníka na trefy Michala Ševčíka a Jakuba Přichystala pomohly Zbrojovce k hodnotné remíze 2:2 se Slováckem. To bylo před osmi tisícovkami diváků herně lepší, ukázalo, proč skončilo v soutěži dvakrát čtvrté a vyhrálo na jaře domácí pohár. Brno musí bod brát, byť dvakrát vedlo. „Soupeř byl výborně připravený a neskutečně silný na míči. Pro nás je to úplně jiná soutěž, určitě nejsem z výsledku zklamaný,“ shrnul kouč Richard Dostálek.

Zbrojovka překvapila sestavou. Plzeňský novic Šimon Falta se pohyboval pod hrotem, nikoliv na kraji, jak je zvyklý. „Naši nejkreativnější hráči jsou ti levonozí, Falta, Ševčík, Blecha, Fousek. Rádi bychom je tam v průběhu soutěže protáčeli,“ nastínil trenér.

Ještě výraznější novinky byly vzadu. Místo posil Róberta Matejova a Josefa Divíška se vmáčkli mezi jedenáct vyvolených rychlostnější typy Matěj Hrabina s Denisem Granečným. Hlavně Granečný měl fušku s pohyblivým technikem Milanem Petrželou, jejich ostré souboje bavily diváky.

Ve stoperské dvojici pak nahradil zraněného Jana Štěrbu odchovanec Jakub Šural. „Tu roli zvládl velmi slušně,“ ocenil kouč. „Až budou kluci získávat zkušenosti z těchto těžkých zápasů, můžeme být zajímavější,“ doufal Dostálek, jenž musel pochválit střelce (pardon, nahrávače) Řezníčka.

Brno - Slovácko: Ševčík z úhlu propálil Nguyena a poslal Zbrojovku do vedení! 1:0 Video se připravuje ...

„Tentokrát neměl servis od spoluhráčů, ale udělal ho pro ně on. Byl neskutečně platný pro tým. Takhle si představuju, aby hráči pracovali,“ poznamenal trenér. „Jestli dá gól Kuba nebo někdo jiný je celkem jedno. I když Kubovi asi ne,“ usmál se.

To, že Slovácko poslalo na hrot levého obránce Jana Kalabišku, jenž profesi útočníka zabalil už před pár lety, Dostálka nezaskočilo. „Věděli jsme, že se to chystá,“ uvedl rodák z Jarošova u Uherského Hradiště. „Slovácko zase vědělo naši sestavu.“

Hned v prvním kole na sebe výrazně upozornil talentovaný záložník Michal Ševčík, jenž v létě málem přestoupil do Sparty. Po dvaceti minutách se opřel do balonu a propálil Filipa Nguyena mezi nohama na bližší tyč. „Akci si sám rozjel a zakončil. Hezký gól. Takto si představuju, aby hráli střední záložníci,“ vyzdvihl akci sebevědomého mladíka.

„Na Řezňu jsem křičel asi čtyřikrát, chtěl to dát někam na vápno,“ podotkl s úsměvem devatenáctiletý špílmachr o své nejlepší akci zápasu a zpětné nahrávce Jakuba Řezníčka. „Upřímně, chtěl jsem to co nejvíc propálit. Už jsem byl blízko, nikam jsem nemířil. Dávat nějakou technickou střelu by nebylo úplně ono,“ mínil Ševčík po duelu, který ho stál hodně energie.

Brno - Slovácko: Nguyen vyrazil jen k Přichystalovi, ten hned vrátil Zbrojovce vedení! 2:1 Video se připravuje ...

Hektický závěr už sledoval nervózně ze střídačky. „Každý dotek s balonem jsem hodně prožíval,“ popsal.

Na hřišti předtím neměl zdaleka tolik času jako ve druhé lize. „Každý dotek jsem si musel dát přesně, jak jsem chtěl, jinak bych o balon přišel. Byla to pro mě další dobrá zkušenost,“ přiznal. „Ale jsme rovnocenný soupeř jako Slovácko a myslím, že se to ukázalo. Nechtěli jsme vyloženě čekat na to, co oni udělají.“

Nováček dál jedná o příchodu dvou hráčů. Kádr je potřeba ještě posílit. „Pro diváky to byl naprosto fantastický zápas,“ mínil po remíze nadšený Ševčík, jenž se opět ukázal nejlepším tuzemským klubům. „Gól mi strašně moc pomohl. Do té doby jsem byl takový nervózní. Na balonu jsem ani nechtěl moc vymýšlet. Potom šlo sebevědomí nahoru,“ líčil brněnský klenot.