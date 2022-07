Bílek po plichtě s outsiderem: Dostali jsme varování. Výčitky defenzivě

Povedená generálka na Champions League vypadá jinak, viďte?

„Uznávám, že první poločas byl velmi špatný, nechali jsme soupeři hodně prostoru. Do druhé půle jsme přeskupili řady, záložníka Sýkoru jsme stáhli na levého obránce a přidali druhého útočníka Chorého. Škoda rychlého gólu, kdy Teplice odskočily na 2:0.“

Přesto jste se dokázali zvednout. Čím to?

„Vytvořili jsme si obrovský tlak a spoustu šancí. Na hráčích bylo vidět, že to chtějí otočit. Je skvělé, že jsme na konci přestáli penaltu, brankář Staněk to naštěstí pro nás vyřešil super. A pak jsme ještě v posledních sekundách měli stoprocentní šanci… Tak jako ve druhém poločase musíme příště hrát celých 90 minut.“

Zaskočily vás podceňované Teplice svojí aktivitou? Vlétly na vás hned po úvodním hvizdu.

„Je pravda, že hlavně v první půli jsme měli hodně ztrát, soupeř byl pohyblivější a aktivnější. Měl sice několik nováčků, které jsme neznali, ale všichni hráli velmi dobře. Ve druhé půli se to otočilo a měli jsme několik příležitostí, ovšem stačilo to jen na bod.“

Mimochodem, proč už po prvním poločase střídal křídelník Václav Pilař? Neozvalo se znovu jeho křehké zdraví?

„Jak jsem zmiňoval, chtěli jsme po první půli udělat změny. Nahoru šli Chorý s Mosquerou – a střídání padlo na Holase (obránce Libora Holíka) a právě Vencu. A ne, nebyly v tom zdravotní důvody.“

Teplice - Plzeň: Staněk fantastickým zákrokem vytáhl Urbancovu penaltu a zachránil Viktorii! Video se připravuje ...

Ještě k divokému závěru: nebyl jste před teplickou penaltou na infarkt?

„Seběhlo se to rychle, ale zaplaťpánbůh to dobře dopadlo. Za chvíli přišel centr do vápna na Dediče a obrovská šance, nakonec jsme mohli získat tři body.“

Je dobře, že jste si vybrali slabší chvíle v prvním kole ligy a ne třeba v úterý v Tiraspolu?

„Tohle nikdy není dobře. Pokud chceme být úspěšní, musíme v dalších zápasech hrát jako ve druhé půli v Teplicích.“

Přestože šlo teprve o první kolo sezony, padly čtyři góly a zápas měl spád. Měly by takhle vypadat všechny ligové duely?

„Ze všeho nejvíc bych byl rád, aby to pro nás dopadlo lépe a vyhrávali jsme. Nicméně pro diváky to určitě byl atraktivní zápas, asi se to líbilo. Na můj vkus jsme měli poměrně dost okének v defenzivě, je to pro nás varování. V minulé sezoně jsme dostali nejméně gólů v lize a teď na to potřebujeme navázat, v defenzivě musíme být pevnější.“