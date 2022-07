Miniduel bývalých trenérů Sparty jasně pro Jílka: S Vrbou soucítím

„Všude jsme četli, jak má Baník lehký los, že začínají s námi atd. Byli jsme v klidu, jen ať si to říkají, protože my víme o naší kvalitě. Jeli jsme tam vyhrát. Rozhodl začátek druhé půle, kdy jsme na ně vlétli, měli šance a zvýšili na 2:0. Klíčem k úspěchu byla práce, makali jsme od první do poslední minuty. Nechali jsme na hřišti úplně všechno a neslo to ovoce. U mého gólu hodil Juraj Chvátal aut, dostal jsem nakopáno od Kaliho (Filipa Kaloče), ležel jsem, pak se zvedl, rozběhl se a on mi míč vrátil. Zpracoval jsem si ho doprostřed a vystřelil. Nemířil jsem, Lašty (Jan Laštůvka) si asi myslel, že to půjde na zadní. Na mokru jsme chtěli střílet po zemi, byl to záměr. Povedlo se.“ - Mojmír Chytil, útočník Sigmy