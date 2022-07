Holeš: Je to špatná situace. Ale jsme zkušený tým, abychom se oklepali

V minulém ročníku zbabrala Slavia nadstavbovou část a přišla o titul. Nyní chce selhání napravit. Do sezony vstupuje s mistrovskými ambicemi. Jenže hned na úvod dostala pořádně za uši, s Hradcem Králové padla 0:1. „Je to špatná situace. Jsme ale natolik zkušený tým, abychom se z toho oklepali,“ pravil kapitán Tomáš Holeš.

V základní sestavě jste byl na hřišti jediný, kdo zažil porážku s Hradcem (3:4) v nadstavbě minulé sezony. Varoval jste spoluhráče, že soupeř je nepříjemný?

„Samozřejmě, zápas jsme si připomínali, stál nás v minulé sezoně hodně. Také jsme neměli Hradec nasledovaný z přípravy, i proto jsme hodně řešili předešlé vzájemné utkání. Bohužel to i tentokrát mělo podobný průběh. Sice nepadlo tolik branek, ale Hradec hrál stejnou hru a my si s tím opět nedokázali poradit.“

Předtím jste s Hradcem neměli problém a najednou s ním dvakrát prohrajete. Co se změnilo?

„To nevím… Teď to bylo hlavně o prvním gólu. Hradec dobře bránil, čekal na brejky. My jsme zase čekali na první branku, abychom soupeře donutili to vzadu otevřít. Samozřejmě se stal pravý opak, inkasovali jsme jako první, což se nám absolutně nehodilo. Navíc z úplně jednoduché věci, z dlouhého nákopu… Pak jsme se tlačili do deseti lidí vzadu a s výsledkem už nic neudělali.“

Byl problém v nesehranosti? Přece jen jste měl okolo sebe hodně nových spoluhráčů.

„To ne. Výkon nebyl špatný, jen tomu chyběla finální fáze.“

Do střeleckých pozic jste se ale dostávali až v závěru. Proč ne předtím?

„Myslím, že v prvním poločase jsme si to dobře chystali, ale jenom po vápno. Až na jednu šanci, kdy po dobré střele gólmanovi balon vypadl. Nemohli jsme najít recept, možná jsme až moc spoléhali na kreativitu křídel, ale Hradec je v pěti hráčích dobře zavíral. Prostě jsme si s tím neporadili.“

V nové sezoně máte co napravovat a hned na začátku přijde nečekaná porážka. Co s tím?

„Potřebovali jsme dobře odstartovat, už dlouho se nám nestalo, že bychom první kolo nevyhráli. Je to špatná situace. Jsme ale natolik zkušený tým, abychom se z toho oklepali. Teď se musíme pořádně nachystat na čtvrtek a další předkolo Konferenční ligy.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54. Vašulín Hosté: Sestavy Domácí: Reichl – Ja. Klíma, Čech, Smrž – Harazim, J. Kučera, Kodeš, Leibl (16. Rybička) – F. Kubala (73. Rada), Vlkanova (C) – Vašulín (83. Prekop). Hosté: Mandous – Douděra, Ousou, Santos (75. Tecl), Oscar – Holeš (C), Tiéhi (72. M. Jurásek) – Usor (58. Provod), Traoré (58. P. Ševčík), Ewerton – Jurečka (58. Lingr). Náhradníci Domácí: Hájek, Rybička, Prekop, Dvořák, Ševčík, Rada, Bajza, Jurčenko Hosté: Masopust, Tecl, Fila, Provod, Ševčík, Schranz, Kačaraba, Lingr, Jurásek, Kolář, Icha Karty Domácí: J. Kučera, Reichl Hosté: Douděra Rozhodčí Zelinka – Hájek, Kříž Stadion Lokotrans aréna, Mladá Boleslav Návštěva 5 000 diváků