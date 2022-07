Čvančara: Opakuje se to... Zbytečně jsme proti sobě poštvali fanoušky

Na plac se dostal v úvodu druhé půle. A stihl toho dost. Útočník Tomáš Čvančara nejprve připravil snižující trefu pro Kryštofa Daňka, vzápětí se dostal do stoprocentní šance. Hlavou ovšem nedal a porážce Sparty 1:2 se Slovanem tak nezabránil. „Bohužel to nestačilo,“ mrzelo mladého útočníka.

Po neúspěchu v Evropě jste zakopli i na úvod ligy. Velký nápor na psychiku?

„Je to těžké. Vypadli jsme v Evropě, teď pro nás začínala nová soutěž. Chtěli jsme začít na sto procent s tím, že to můžeme odčinit. Bohužel jsme dostali dva góly ze standardky a pak to honili. Ve druhém poločase jsme začali být nebezpeční, po gólu na 1:2 jsem měl na hlavě šanci. Bohužel to tam nespadlo.“

Začátek duelu byl možná rozhodující, souhlasíte?

„Je to tak. Mrzí nás to. Přijde mi, že se to opakuje. Dostaneme gól ve druhé minutě, navíc ze situace, na kterou jsme se připravovali, a měli bychom ji uhlídat. Pak jsme zbytečně proti sobě poštvali fanoušky a dostali se do úzkých.“

S jakými pokyny jste šel do druhého poločasu na hřiště?

„Nebylo moc co říct. Šli jsme tam za nepříznivého stavu a chtěli udělat maximum pro tým. Bohužel to nestačilo.“

Po závěrečném hvizdu si vás trenér ještě na hřišti svolal do hloučku. Co vám říkal?

„Co se řekne v týmu, to v něm zůstane. Víc bych o tom nemluvil.“

Další utkání vás čeká za týden. Může být výhoda, že máte dost času na pročištění hlav?

„Nemyslím si. Raději bychom hráli ve čtvrtek pohár. Tohle pro nás není optimální.“

