Liga očima fanoušků: Pískej konec! Bohemka na titul, Sparta do „béčka“

Je čas poslat některé hráče Sparty do „B“ týmu? Fanoušci hodnotí úvodní kolo FORTUNA:LIGY • FOTO: Michal Beránek / Sport První kolo, jaké tu dlouho nebylo. Zatímco Bohemians Praha se po úvodním klání tohoto ročníku usadili na čele FORTUNA:LIGY a jejich příznivci by si nejraději přáli konec, fanoušci favoritů v podobě Slavie, Sparty, Plzně či Baníku jsou velmi rozhořčení. Výběr trenéra Briana Priskeho načal tuzemské počínání porážkou s Libercem, po vypadnutí z předkola Evropské konferenční ligy schytal další facku. Dostane se na hráče ze sparťanského „Béčka“? Nejen nad tím se po prvním kole zamýšlejí fanoušci klubů s největšími diváckými základnami v Česku.

SLAVIA PRAHA Proč nejsme schopni rozbít „beton“? Tak jsem začal psát první sloupek v sezoně, jako vzor otevřel ten poslední s názvem Totální bída a chvíli uvažoval, že po zápase s Hradcem Králové titulek ponechám. Natěšený slávistický fanoušek se po vyřazení gibraltarského týmu těšil, že smeteme i východočeského soupeře. Ten díky velmi dobré organizaci náš tým velmi dobře ubránil, za celý zápas jsme vystřelili pouze čtyřikrát na bránu. Na jednu stranu je potřeba pochválit Hradec, že byl tak dobře připravený, ale jako fanoušek Slavie si již po několikáté pokládám otázku, proč nejsme schopni takovou obranu rozbít. Máme skvělé trenéry a nejlepší hráče, ale dlouhodobě nám tento „beton“ prolomit nejde. Kdyby tam aspoň byl vidět nějaký náznak, jenže opravdu nebyl. Z uplynulého ročníku víme, že tyhle body prostě v konečné tabulce chybí. Velmi se mi ovšem líbil Ewerton – ne že by nějak zásadně vyčníval, ale jeho parádičky do fotbalu patří. Fotbalové myšlení má skvělé a díky tomu může protivníky překvapit. Teď nás ale čeká zápas sezony s Panathinaikosem! DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 Video se připravuje ... SESTŘIH: Hradec Králové - Slavia 1:0. Úder pro sešívané hned na úvod, rozhodl Vašulín

SPARTA PRAHA Můj optimismus opět dostal „na držku“ I uznávané veličiny potvrdí, že fotbal nemá logiku. Má však pravidla, která fungují vždy a všude. Jedním z nich je to, že vyhrává ten lepší. S Libercem jsme to jistě nebyli my. „Nemoc“ minulé sezony, hra na jeden poločas, se opakovala jak v zápasech s Vikingem, tak i v tom domácím. Jak to, že vyrýsovaní svalovci nedokážou zvládnout v plném nasazení obě půle? Proč i kvalitní fotbalisté, kteří k nám přestoupili, hrají mizerně? Proč hráči stále pomalým rozehráváním nechají soupeři čas na zformování obranného valu, proč nedokážou pořádně odcentrovat a centry létají daleko od „ohně“? Proč několikanásobným předáváním si míče před autem ztrácíme vždy minimálně půl až tři čtvrtě minuty hracího času? Jsou to věci, které s hráči musí tvrdě řešit trenér, a pokud základní věci neakceptují, je tady přece B mužstvo! Že dřív někteří hráči reprezentovali, nehraje roli, nebo jsem snad spadl z višně? Trochu moc otazníků, že, pánové ve vedení? Pokud chybí hodnocení zápasu, za nás není o čem… MILOŠ KOLÁŘ. 71 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... SESTŘIH: Sparta - Liberec 1:2. Další fiasko, rozhodly standardky. Nápor druhý gól nepřinesl

VIKTORIA PLZEŇ Skvělá návštěva, na hřišti to bylo horší Vážení přátelé, usedněte a sledujte. Představení zvané liga opět začíná. Předkrmem byly evropské poháry. Dostali jsme severského soupeře a jsme dál. Sice to úplně bez chyby nebylo, zvlášť v obraně, která byla minulou sezonu naší pýchou, to zrovna neklapalo. Hned pár dní poté jsme jeli do Teplic. Cca 300 lidí v hledišti, od nás skvělá návštěva, na hřišti za mě ale v první půli docela problém. Domácí nás přehrávali, všude jsme byli pozdě. Kulantně řečeno, nic moc. Po přestávce to ale byla jiná podívaná. Zvedli jsme se, vlétli na ně a nakonec z toho vypadla remíza, i když s kaňkou červené karty. Naštěstí penaltu náš mág Staněk chytil. Pokud se chytíme i za nos a nebudeme tohle opakovat v Evropě, je vše v pořádku. Hele, podívejme se na ostatní naše nej nej nej mančafty. Anebo radši ne, ať se v tom rýpají radši sami. Hlavně že i v omezeném režimu pojedeme na dobré vlně, to je důležité. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! KOVI. 54 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Teplice - Plzeň 2:2. Thriller! Dvougólový debut Urbance, v závěru nedal penaltu

BANÍK OSTRAVA Bude z toho maximálně střed tabulky Už příprava naznačovala, že nás nějaká zázračná fotbalová sezona nečeká. Žádné zvučné posily jsme nepřivítali a je jasné, že trenér Vrba zázraky na počkání dělat neumí. Minulé páté místo byl vrchol našeho mančaftu. Utkání s Olomoucí bylo pro fanoušky, a asi nejen pro ně, těžké vystřízlivění. Na hřišti jsem v našich barvách neviděl snad jediného hráče, který by individuálně převyšoval průměr ligy. Že jsou posily pro Baník drahé nebo nedostupné, tomu věřím a chápu to. Co ale nechápu, je každoroční vyhlašování útoků na poháry, popřípadě účast v top šestce s následnou nadstavbou. Točíme se pořád na místě a obávám se, že ani tentokrát tomu nebude jinak. Nebylo by rozumnější během tohoto roku stabilizovat kádr, dát šanci mladým, jako je Jaroň se Smékalem, a boje o poháry nevyhlašovat? Trenér Vrba by měl klid na práci a fanoušci by nebyli v očekávání a na konci sezony opět zklamaní. Věřím, že si mančaft ještě sedne, ale více než na šesté místo to nevidím. Velmi rád se ovšem spletu… DAVID LIVEČ. 40 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Olomouc 0:3. Hanáci vyhráli v Ostravě po deseti letech