Ten, co sestřelil mistra. Malý zázrak, penalty nechám jiným, říká Urbanec

Jak se vůbec stalo, že jste se ocitl v pražském přeboru?

„Bylo to dost nešťastné. Ještě na jaře jsem za Žižkov normálně nastupoval, ale v létě se mnou přestal trenér komunikovat a nakonec mi na konci letní přípravy oznámil, že se mnou nepočítá. Vedení mě pak přeřadilo do B-týmu, který právě hrál přebor. Mezitím jsem různě volal, jestli by o mě neměl někdo zájem, a tři dny před koncem přestupního termínu se ozval trenér Jarošík, že by mě chtěl do Prostějova. Bylo to pro mě vysvobození.“

V Prostějově to byla vydařená štace, že?

„To rozhodně. Přišel jsem někdy po šestém kole a ihned jsem začal hrát. Po podzimu jsme byli pátí se ztrátou dvou bodů na baráž. Jaro už se nám tolik nepovedlo, ale já hrál takřka všechno, takže jsem si nemohl stěžovat.“

Dlouho jste platil za ryze ofenzivního hráče, ale v Prostějově jste od začátku nastupoval na pozici krajního obránce. Přišla vám ta změna postu vhod?

„Beka ze mě udělal už sezonu předtím trenér Zdeněk Hašek na Žižkově a v Prostějově se to jen potvrdilo. Osobně mám pocit, že mi ten post sednul a cítím se na něm dobře. Vždy jsem měl styl hry postavený na fyzické kondici, což můžu na bekovi či halvbekovi skvěle prodat. Vyhovuje mi mít lajnu pro sebe. Pro mě je ovšem nejdůležitější, že hraju a je mi jedno kde.“

Trenér Jarošík z Prostějova krátce po vašem příchodu odešel. Čekal jste, že vás bude chtít do Teplic?

„Je pravda, že jsme se v Prostějově potkali na čtrnáct dní, ale myslím, že jsme si spolu sedli. Já jsem moc rád, že si mě vzal do Prostějova a nyní i do Teplic. Je to výborný trenér, na kterém je vidět, že toho v kariéře zažil hodně a prošel top kluby.“

Byl pro vás velký rozdíl přejít z druhé ligy do první?

„Měl jsem z toho trochu strach, ale bylo to zcela liché. Navíc potom, čím jsem si v kariéře prošel, si moc vážím toho, že nemusíme nikam ze stadionu dojíždět. Tréninkové hřiště i regenerace jsou hned u něj, což ve druhé lize není rozhodně samozřejmostí.“

Jak se vám líbí v Teplicích?

„Jsem naprosto spokojený! Vše je tu skvělé. Zázemí, kabina i lidi, kteří se kolem klubu pohybují. Nenapadá mě jediné negativum.“

Letní příprava Teplicím příliš nevyšla. Byl to důvod k obavám před prvním kolem, když navíc přijel obhájce titulu?

„Podle mě jsme v přípravě neukázali naši nejsilnější sestavu. Z toho, co jsem viděl na tréninku, jsem věřil, že Plzni ukážeme, že o záchranu hrát nechceme a nebudeme. Máme hned na úvod těžký los, takže bod je pro nás vzpruha. Škoda, že nemáme hned tři. Určitě jsme ovšem ukázali, že se s námi musí počítat.“

Vítězství nad Plzní jste mohl vystřelit v samotném závěru, ale vaši penaltu chytil Jindřich Staněk. Trénujete nyní pokutové kopy?

„Ne! (směje se). Penalty už nechám na jiných.“

Při prvním gólu jste Staňka nachytal svou charakteristickou střelou placírkou. Okoukal jste ji, nebo jste na tento způsob zakončení přišel sám?

„Přišel jsem na to sám. Vlastně naznačím gólmanovi, že budu střílet na zadní tyč a na poslední chvíli to schovám na přední.“

Jak se vyrovnáváte s mediálním zájmem po svém dvougólovém debutu?

„Je to příjemné. Navíc já jsem už dost zkušený na to, abych zůstal nohama na zemi, takže si ho jen užívám. Jedna vlaštovka ovšem jaro nedělá.“

Vy jste si vždy po trénincích přidával. Pravidelně jste přicházel první a odcházel poslední. Cítíte, že se vám to nyní vrátilo?

„Říká se, že vám fotbal všechnu dřinu jednou vrátí a já věřím, že tomu tak je.“

Nyní vás čeká v lize Liberec, co od tohoto zápasu čekáte?

„Bude to podle mě střet dvou podobných stylů. Liberec se mi na Spartě líbil, tak doufám, že to bude dobrý zápas s lepším koncem pro nás.“

Jaký je cíl Teplic pro letošní sezonu?

„Určitě se nechceme zachraňovat na poslední chvíli jako loni. Ideálně bychom chtěli hrát střed tabulky.“

A vaše osobní cíle?

„Odehrát co nejvíce zápasů a přispět týmu nějakým tím gólem a asistencí.“