Reparát v Ďolíčku: Baník vyhlíží Almásiho, ale počítá další problémy

Když si na předsezonní tiskové konferenci vzal po promluvě kouče Pavla Vrby sám od sebe slovo sportovní ředitel Alois Grussmann, což jako ne úplně dokonalý rétor běžně nedělá, a apeloval tam na maximální nasazení a sáhnutí si na dno v duelu proti Sigmě, potvrdil tím jednu věc.

„Celoostravskou“ šuškandu o tom, jaká nervozita před vstupem do ročníku v kancelářích na Bazalech panuje. Obavy se po nepřesvědčivé přípravě potvrdily. A po necelém týdnu zintenzivnily.

Zvlášť když Bohemians, na jejichž horkou půdu Baník v sobotu zajíždí, suverénně a překvapivě zvítězili v Jablonci 3:0. Navíc Adam Jánoš, David Puškáč a další mají o motivaci postaráno.

„Záloha neexistovala, takže postavení Olomouce při rozehrávce brankáře bylo vysoké. Na to si Baník netroufl. Stopeři posílali dlouhé míče do hroťáka, ale Vraštil s Jemelkou je sbírali. Stejně jako odražené balony. Anebo rovnou vykopával dlouhé míče nahoru gólman Laštůvka, mezihra nebo nějaká výstavba neexistovala. Nebylo tam zakončení, nebyla tam hra po krajích. Baník podal špatný výkon podobně jako v přípravě. Tu sice člověk bere s rezervou, ale pokračuje tak i v lize,“ říká expert deníku Sport a webu iSport.cz Roman Pivarník v pořadu Insider.

Takže co teď s tím z pohledu Slezanů? „Je důležité, aby se uzdravili někteří hráči, kteří by třeba už příště mohli nastoupit,“ má jasno Pavel Vrba.

Zklamaný Vrba po porážce: Takhle asi těžko můžeme bojovat o první příčky Video se připravuje ...

Není těžké uhádnout, koho myslí. Vyhlíží návrat levonohého stopera (Karel Pojezný již trénuje) a dvoumetrového útočníka Ladislava Almásiho. Právě slovenský reprezentant se na Sigmu ještě nestihl dát do kupy, ale v Ďolíčku už by se měl ukázat. Klidně hned v základní sestavě. Apel od realizačního týmu, aby nastoupil, je značný.

„Po přípravných zápasech jsme od Tijaniho zřejmě čekali až moc. Nevím, jestli rozdíl mezi předešlými utkáními a ligovým startem byl tak velký, ale bylo to jiné,“ uznává Vrba, že Nigerijec na hrotu nebyl nebezpečný.

„Na druhou stranu nechci Tijaniho zatracovat, nebylo to jen o něm. Snažil se. A změny? Nemyslím, že bychom měli po prvním zápase dělat obrovské řezy. Nejsem zastánce okamžitého rozmetání a dělání úplně jiných věcí, než jsme dělali v přípravě. Hráči by měli dostat čas a prostor, ale neříkám, že všichni. Deset postů však určitě nevyměním,“ dodává trenér.

Do sestavy ale kromě Almásiho bude zřejmě stejně muset sáhnout. Podle našich informací totiž přibývají zranění (potíže má mít nově Ladislav Takács či Jiří Fleišman), což je spolu s těžkopádným pohybem na startu sezony už na pováženou.

„Olomouc byla živější,“ uznává obránce Michal Frydrych.

Tvrdé nohy mají nicméně objektivní důvody. Baníkovci dostávají fakt hodně zabrat, fyzická zátěž je enormní. Přitom soutěž již začala.

„Jsou regulérně zatavení,“ shoduje se několik na sobě nezávislých zdrojů.

Třeba se nadstandardní kondiční připravenost projeví v průběhu ročníku a Ostravští budou mít oproti soupeřům v závěrech duelů navrch, ale je otázkou, zda ještě vůbec bude o co hrát... Loni to přitom bylo přesně naopak, FCB chytil úvod a uvadal až postupně.

„Po zápase je samozřejmě každý chytrý, ale já jsem už před ním říkal, že nevěřím tomu, že se Baník dostane do první šestky,“ předikuje Pivarník, jenž nedávno skončil v Kuvajtu. „První čtverka je podle mě daná. Slavia, Sparta, Plzeň a Slovácko. To sice trochu oslabilo, nemá útočníka, ale mají principy, trenéra, vědí, co chtějí hrát. O zbylá dvě místa bude velký boj, je tam hodně aspirantů.“

Proč tedy vlastně Pivarník nevěří Slezanům? „Pokud máte dlouhodobě nastavené principy, dobré mužstvo a všechno klape, tak jeden správně vybraný trenér může hodně změnit. Pokud ale kádr není adekvátní a ne všechno uvnitř funguje, jak má, tak můžete přivést kteréhokoli trenéra a nebude schopný to změnit.“