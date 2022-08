Hlavatý se poprvé postaví proti „své“ Plzni: Konečně mám domov

Tuzemská prapodivnost ho připravila o čtyři interesantní odpoledne či večery. Záložník Michal Hlavatý se nemohl ve fotbalové lize v posledních dvou letech postavit proti Plzni, špičkovému to sokovi. Jako její majetek, toho času hostující jinde, měl start zapovězen. Až v sobotu se to změní, šikula dorazí ke druhému kolu soutěže na stadion Viktorie už jako kmenový hráč Pardubic.

V Pardubicích před dvěma lety hostoval, poté byl propůjčen do Mladé Boleslavi. Proti Plzni, nyní úřadujícímu mistrovi, se nikdy nepostavil. „Tady to tak prostě je… Ale ve světě to tak přece nefunguje,“ upozorní čtyřiadvacetiletý Michal Hlavatý v prastarém areálu Pod Vinicí, kde Pardubičtí trénují, aby mohli hrát prvoligové zápasy v Praze na Bohemians.

Ale pozor, nový stadion vedle místní ledové arény roste, na jaře by na něm měl mančaft svérázného kouče Jiřího Krejčího hrát. I proto je Hlavatý na místě, přišel na přestup, Pardubice také tím dávají najevo snahu o rozmach. „Vidím ambice, snahu posouvat klub od mládeže po áčko. Stadion nás všechny posune,“ těší se záložník.

Nejprve se však mančaft musí rozjet. V úvodní rundě padl „doma“ s Českými Budějovicemi, byť byl podle všech metrik lepší. Nyní razí do Plzně, to bude opravdu velmi složitý duel. Ale Hlavatý bude na place…

Jste natěšený?

„Bude to poprvé, to je pravda. Dřív jsem to chápal, takové byly dohody klubů, i když je to zvláštní.“

Michal Hlavatý Narozen: 17. června 1998 (24 let) Výška/váha: 170 cm/69 kg Pozice: záložník. Klub: FK Pardubice. Kariéra: FK Příbram (mládež), Viktoria Plzeň (2017), Baník Sokolov (2017 - 2019), FK Pardubice (2019 - 2021), Viktoria Plzeň (2021), FK Mladá Boleslav (2021 - 22). V lize: 51/5. V reprezentaci: 0/0. Úspěch: 1 x titul s Plzní (2022), postup s Pardubicemi do první ligy (2020), nejlepší hráč druhé ligy (2020).

V čem?

„Je to tady zavedené, ale je to přece škoda. I mateřský klub by mohl mít porovnání, jestli je ten hráč už dostatečně připravený, aby si ho mohl stáhnout. Moc se těším na tu příležitost, když to dřív nevyšlo.“

Chcete se v Doosan Aréně ukázat?

„Ano, ale neberu to vůbec nepřátelsky. Prostě se těším,, že si zahraju takový zápas před fanoušky Plzně.“

I když už jim nepatříte?

„V Plzni jsem byl rád, byl jsem rád její hráč, ale prostě jsem po hostováních chodil dlouho, už toho bylo moc. Byl jsem v Sokolově, pak v Pardubicích, naposledy v Mladé Boleslavi. Proto jsem byl nadšený, když přišla možnosti jít na přestup. Chtěl jsem konečně najít domov a teď ho mám. V Pardubicích jsem byl předtím dva roky a vlastně jsem cítil, že to je můj druhý domov. Takže jsem rád, že jsem jejich kmenový hráč.“

Vloni jste se vracel do Plzně, po angažmá v Boleslavi. Jaké jste měl představy?

„Ambice byl jasná, zůstat tam, dostat se aspoň do nějaké užší rotace.“

Nakonec máte dva starty v lize, tudíž mistrovský titul.

„Hrál jsem na začátku v Konferenční lize, ale asi jsem tam nepřišel dostatečně připravený. Přišel nějaký pokles výkonnosti, vypadl jsem i z užší rotace. Když přišla možnost hostování v Mladé Boleslavi, tak jsem si řekl, že je lepší někam jít a hrát.“

Nakonec z toho byla velmi slušná sezona: 25 zápasů, 4 góly, 3 asistence. Vedení vás chtělo získat. Proč se tak nestalo?

„Nebudu zastírat, že původní plán byl zůstat v Boleslavi. Měla na mě opci, ale ta byla docela vysoká, takže zkoušeli najít nějakou schůdnou cestu. Nakonec se to nepovedlo, kluby se nedohodly, já jsem to respektoval a skončil v Pardubicích.“

Plzeň se vám zavřela?

„Nějaká možnost asi byla, ale já jsem s ní už nepočítal. Fakt už jsem chtěl někde skončit jako kmenový hráč. Naskytla se varianta, že Plzeň chce Cadua z Pardubic. Prostě se všechno sešlo, nastal ten okamžik.“

Šlo tedy o výměnu?

„Myslím, že je to šul nul. Nejdřív jsem zaslechl, že se mluvilo o Jablonci, protože Plzeň chtěla, aby u ní pokračoval obránce Holík. Ale nakonec to bylo na mě.“

Sám jste si řekl o Pardubice?

„Ano, mám vzpomínky na postup do ligy, vidím ambice, něco se tady buduje a já toho chci být součástí. Navíc se nám se ženou moc líbí město, hezky se tady žije.“

Čím vás Pardubice tak dostaly? Jsou chudý klub.

„Hlavně jsem tady zažil neskutečnou partu kluků, k tomu realizační tým. Vždycky jsem viděl, že tady mám důvěru, kluci pro mě nejsou jen spoluhráči, ale také kamarádi.“

Pardubice chtějí vzhůru, ale začátek ligy vám nevyšel, prohráli jste s Českými Budějovicemi. Přitom jste byli chváleni, že?

„(kroutí hlavou) Z první střely jsme dostali gól. Pak jsme je tlačili, měli jsme šance, které jsme nedali. Ve druhé půli jsme začali také dobře. Jenže máme problémy se standardními situacemi soupeře. Bojujeme s tím.“

No, potěš. Nyní máte Plzeň, mistry standardek.

„Víme to, je to jejich velká zbraň. Je tam Pernica, Hejda, mají to nacvičené, bude to těžký úkol pohlídat. Musíme se prostě zlepšit.“

Kde vidíte Pardubice v tabulce?

„Myslím, že tým, který se tady sešel, může mít na klidný střed. Pardubice se postupně chtějí v lize etablovat, aby nemusely hrát o záchranu jako v minulé sezoně. Myslím, že to je vidět i na tom, že přišli hráči na přestup, ne na hostování jako dřív. Stabilizace je vidět.“

A vaše osobní ambice?

„Vydržet tady nějakou dobu, rozjet se a pak zkusit posun do velké trojky.“