SÁZKAŘSKÉ TIPY: Sparta se znovu protrápí, na Slovácku se může žlutit

Druhý víkend české nejvyšší soutěže je za dveřmi a fotbaloví příznivci i sázkaři mohou být na trní, zdali bude i druhé kolo stejně nevyzpytatelné jako první, které skončilo několika nečekanými výsledky. Plzeň by po náročném cestování mohly potrápit Pardubice, které zaujaly na úvod, Sparta zase cestuje do svého neoblíbeného prostředí na Střeleckém ostrově. Co přinesou zápasy v první lize z pohledu sázkařů? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů s redaktory deníku Sport a iSport.cz Jiřím Fejglem a Martinem Vaitem.