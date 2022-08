Jemelkovo čekání na Plzeň. Není jednoduché se soustředit, přiznává

Ten nejlepší ze středních obránců Hanáků, reprezentant Václav Jemelka, pak sympaticky uznal, že má v hlavě zájem Plzně, která by jím ráda vyztužila defenzivu. „Není jednoduché se soustředit,“ pokýval hlavou na tiskovce, když o Viktorii poprvé veřejně promluvil.

Situace se má momentálně tak, že Sigma navzdory přátelským vztahům s Adolfem Šádkem, bossem západočeského klubu, nechce slevovat ze svých požadavků a pod cenou klíčového borce se smlouvou do června 2024 prodávat. Navíc by ráda nejen finanční, ale rovněž hráčskou kompenzaci. Nikoli Mohameda Tijaniho na hostování, ale perspektivnějšího Filipa Čiháka na tvrdý přestup.

„Jedná se od začátku přípravy, je to těžké. Jednu chvíli už to třeba vypadá, že by to mohlo dopadnout, ale pak se kluby nedomluví… Uvidíme. Komunikuji s trenéry, kdyby mě to mělo nějak ovlivňovat, třeba bych nenastoupil. Ale to se neděje,“ vyprávěl Jemelka.

Sobotní zápas mu, stejně jako drtivé většině ostatních spoluhráčů, nevyšel. Zbrojovka přežila šance domácích a pak sama udeřila díky produktivní dvojici Jakub Řezníček, Michal Ševčík.

„Džem není nejsilovější stoper v lize, je spíš fotbalový. Věřil jsem si na něj i váhově,“ smál se brněnský kapitán. „S mou hrou mají problém asi všichni obránci v lize, na tomhle to mám založené. Čtyřbodový start je vzhledem k těžkému losu super,“ doplnil Řezníček.

Jemelka by se přesunu na prestižnější adresu nebránil, jenže jednání klubů se zaseklo, byť dohoda zatím není ztracená. K výraznějšímu posunu může dojít po úterku, kdy se rozhodne o tom, zda si Plzeň zahraje play off o Ligu mistrů, která by klubu zaručila minimálně 120 milionů.

V sobotu šla Viktoria do akce proti Pardubicím (2:1) s novou stoperskou dvojicí Filip Kaša, Filip Čihák. Kapitán Lukáš Hejda pykal za vyloučení v Teplicích, Luďka Pernicu trenéři šetřili na úterní odvetu s Tiraspolem. Ani jeden z náhradníků ale nepodal ideální výkon, což by mohlo vedení ještě víc rozhýbat k tomu, aby dohodu o Jemelkovi s Olomoucí dotáhla.