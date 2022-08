Priske po první výhře: Tvrdá práce se začíná vyplácet. Co zranění Krejčího?

Máte první soutěžní výhru ve Spartě. Cítíte velkou úlevu?

„Je to důležitá výhra. První vítězství v sezoně je vždycky podstatné, kolikrát není snadné na něj dosáhnout. Myslím, že už jsme odehráli i lepší zápasy, ve kterých jsme měli větší kontrolu. Klíčové momenty jsme ale zvládli, je to pro nás všechny důležitý výsledek. Cítíme, že se naše tvrdá práce začíná vyplácet.“

Můžete popsat vaše taktické šachy? Začali jste s diamantem a dvěma útočníky, kdy se Jakub Pešek dostával kolikrát až na jejich linii. Po dvaceti minutách jste ale schéma upravil na klasické 4-4-2…

„Věřili jsme, že je to rozestavení, které nám může dát největší šanci na co nejlepší výsledek. Soupeř ale taky změnil rozestavení, museli jsme na to reagovat. Vrátili jsme se ke klasickému 4-4-2, v úvodu jsme totiž hledali ve hře trochu balanc. Pešek s Daňkem se museli přizpůsobit, ale zvládli to výborně. I ostatní hráči si na to přivykli. Sice máme dost absencí, ale to s tím nesouviselo. Máme široký kádr, což se v zápase ukázalo.“

Budete extra chválit mladého Kryštofa Daňka, jenž byl nejlepším hráčem na place?

(pokyvuje hlavou) „Hodně hráčů odehrálo dobrý zápas. Hlavně v záloze jsme odvedli velice dobrou práci. Pokud jde o Kryštofa, zlepšuje se každým týdnem a zápasem. Trénuje dobře, má skvělý přístup. Za tvrdou práci je odměněn. Pochválil bych i střední záložníky Zeleného se Sadílkem. Pomohli nám i hráči ze střídačky, přinesli do hry kvalitu. Jsem rád, že přijeli i zranění hráči a další, co nebyli v sestavě. Třeba i Honza Kuchta za námi přišel po utkání na hřiště, to je skvělý přístup. Potvrzuje to, že jsme jeden tým a držíme při sobě.“

Zelený nastoupil ve středu pole, na nezvyklé pozici ale zahrál s naprostým přehledem. Nemůže to pro vás být varianta i v případě, že se marodka vyprázdní?

„Zelího můžu dát na jakoukoli pozici a on jí odehraje dobře. Myslím, že by zvládl i hrotového útočníka nebo brankáře. (usměje se) Má cit pro hru, je to velice chytrý hráč. Dává nám možnosti k variaci, teď se nám vrátil i Pavelka, jenž od přípravy chyběl. Je těžké říct, kde bude hrát Zelený příště, ale je to pro nás velice důležitý hráč.“

Čvančara vstřelil gól, pracovitý výkon odvedl i Lukáš Juliš. Potvrdili, že ani absence Kuchty pro vás nemusí být pohromou?

„Jednoznačně. Když přidáte i Václava Drchala, jenž si taky vedl velice solidně, máme tři dobré útočníky na jednu nebo dvě pozice. Všichni výborně trénují, perou se o místo. Soupeři to teď udělali velice těžké. Pokud jde o Čvančaru, má velký potenciál a talent, ale to není všechno. I on musí tvrdě pracovat a dostat se do rytmu, protože nám v důležité fázi přípravy chyběl pro zranění. Je to jednoduché, nastoupí ti, kteří budou v tréninku nejlépe pracovat.“

To se momentálně netýká zraněných Krejčího mladšího a Haraslína. Můžete přiblížit, jak to s nimi vypadá?

„Mohu k tomu říct jenom to, že budou chybět v horizontu týdnů. A nebudou to jen dva týdny.“

