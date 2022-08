Čvančara s Daňkem probudili Spartu. Naprosto ideální scénář, smáli se

Spokojeně se podíval, jak míč zapadl do sítě, a pak si přiložil dlaň k uchu, aby slyšel radost fanoušků. Potom si ještě v euforii poskočil. Tomáš Čvančara měl důvod, na první ligový gól v sezoně čekal jen do druhého kola. V Českých Budějovicích bavila i další hvězda české jednadvacítky, drzý záložník Kryštof Daněk. Společně Spartu postrčili k cenné výhře 2:0.

Pro zkoušenou Spartu je to nadějná zpráva: útočník číslo jedna Jan Kuchta je v trestu, ovšem ofenzivní sílu neztratila. Na Střeleckém ostrově se kromě obránce Caspera Höjera trefil právě Čvančara, jehož gól na 2:0 dal partě z Letné klid a pro trenéra Briana Priskeho znamenal první výhru v soutěžním zápase. „Hodně důležitý výsledek,“ s úlevou vykládal vytáhlý útočník pro klubový web.

Čvančara v minulé sezoně stihl 18 branek ve všech soutěžích a v novém ročníku má za sebou první zásah. Mimochodem, znovu si zopakoval ladnou souhru s kumpánem z reprezentační jednadvacítky Kryštofem Daňkem. V ligovém prologu s Libercem (1:2) Čvančara nahrával a Daněk skóroval, v Budějovicích to bylo naopak.

„Jestli si to takhle budeme s Čvančim prohazovat dál, fajn, budeme rádi. Jsme kamarádi, umíme si vyhovět a připravit si gól,“ říkal Daněk po zápase do kamery O2 TV Sport. „Dáňa mi to dával přesně pod sebe a já jsem si dal dobrý první dotyk. Viděl jsem, že gólman je na přední tyči, tak jsem se ho snažil prostřelit na vzdálenější. Naštěstí to vyšlo,“ popsal Čvančara.

Sparťané byli po nečekaně brzkém vyřazení z Konferenční ligy a facce od Liberce pod tlakem, ale v Budějovicích se nastartovali bleskovým gólem. „Naprosto ideální scénář. Co víc k tomu říct?“ chechtal se Čvančara.

„Víme, jak jsme hráli doma s Libercem,“ pravil už vážně. „Zatím asi není úplně důležité dívat se na ostatní týmy, ale víme, jak hrají. Pro naši psychiku je tohle vítězství důležité.“

Kouč Priske kromě Čvančary od začátku poslal na plac dalšího útočníka Lukáše Juliše – a tuhle dvojku nahoře doplňoval Jakub Pešek.

„Vyhovovalo mi to. Zkoušeli jsme to na tréninku i s Juldou a Péšou. Sedlo mi to a potvrdilo se to touhle výhrou,“ spokojeně vyprávěl Čvančara.

Střídal mezi prvními, dostal jen něco málo přes hodinu. „Ve dvou nebo třech hráčích nahoře je to náročné, napadali jsme na velkém prostoru. Bylo potřeba to zohlednit a trochu se tomu přizpůsobit. I pro mě osobně to bylo těžké, protože jsem absolvoval první utkání v základní sestavě. Před sezonou jsem neodehrál žádný zápas a už jsem byl vyflusanej,“ líčil Čvančara, jehož na kempu v Rakousku limitovaly trable se zády.

„Máme fantastický pocit. Všichni jsme to odmakali, tři body jsou zasloužené,“ dodal Daněk. „Trenér stojí za námi, cítíme to a v Budějovicích jsme mu to vrátili. Hodně jsme se hecli a šli jsme do toho naplno, což se ukázalo jako klíčové. Sebevědomí a nutnost nedat soupeři nic zadarmo je základ, bez toho by to nešlo.“